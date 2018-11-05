Дизайнер Катя Тикота представила коллекцию для людей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 22:39 2018-11-05T22:39:07+03:00

В показе участвовали «Мисс мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и параатлет Александр Трипуть [фото]

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Презентация прошла во флагманском магазине «Луч». Минский часовой завод – первый партнер социального проекта Tikota Inclusive. В ноябре в магазине установят мобильный пандус, в чуть позже – стационарный.

Футболки, свитшоты с принтами работ художников Девиантного Искусства Константина Ладошкина и Михаила Булича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Коллекция была создана в рамках краудфандинг-кампании на Ulej.by. В ней представлены джинсы для людей с инвалидностью, футболки, свитшоты с принтами работ художников девиантного искусства Константина Ладошкина и Михаила Булича. Мы учли физиологические и эстетические потребности людей с инвалидностью и сделали джинсы красивыми и удобными, - рассказывает «Комсомолке» дизайнер Екатерина Тикота.

Дизайнер говорит, что учла физиологические и эстетические потребности людей с инвалидностью и сделала джинсы красивыми и удобнымиФото: Святослав ЗОРКИЙ

В показе участвовали не только модели, но и люди с инвалидностью, среди них «Мисс мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и параатлет, чемпион Европы по метанию копья Александр Трипуть.

Купить дизайнерскую одежду можно на платформе Ulej.by. Джинсы стоят 65 рублей, футболки - 35, свитшоты - 95.

В показе участвовала «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И параатлет чемпион Европы по метанию копья Александр Трипуть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модель Ольга Рыбакина поддержала проект Екатерины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.