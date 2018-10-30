«Вы точно не пожалеете о потраченных усилиях!»: Беларусь попала в мировой топ-10 стран, где нужно побывать в следующем году

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-30T11:04:59+03:00

Рейтинг, в который попала наша страна, составила компания Lonely Planet - один из крупнейших издателей путеводителей в мире

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У белорусов чаще всего не вызывает энтузиазма идея провести отпуск в своей стране. Можно ведь поехать на море, полететь в Париж или Рим… А вот иностранцев, похоже, все больше манит отдых в Беларуси. Компания Lonely Planet, один из самых известных и влиятельных издателей путеводителей и справочников для туристов, поставила Беларусь в топ-10 стран, в которых нужно побывать в 2019 году. В этой десятке мы оказались в компании Шри-Ланки, Германии, Зимбабве, Панамы, Кыргызстана, Иордании, Сан-Томе и Принсипи (островное государство в Центральной Африке. - Ред.), Индонезии и Белиза.

Чем Беларусь смогла удивить знатоков туризма? Составители рейтинга отметили, что некогда сюда ехали в основном любители неизведанной экзотики. Но теперь Беларусь становится все более популярным направлением благодаря 30-дневному безвизу, хорошим кафе и стрит-арту, а также местным жителям, которые «веселятся так, будто сейчас 1999 год».

- В безукоризненно отреставрированном старом городе, сконцентрированном вокруг изящной ратуши, ночные кутилы вываливаются из модных коктейльных баров и пивных, чтобы присоединиться к шумным летним вечеринкам на улицах, - так живописно рассказывают о белорусской столице авторы Lonely Planet.

Для каждой из попавших в рейтинг стран эксперты заодно составили и подробный список рекомендаций. Помимо Минска иностранцам советуют съездить в Мир и Несвиж, побывать в Брестской крепости, дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, Музее Марка Шагала в Витебске, Дудутках… Для Минска есть отдельный список музеев, кафе и достопримечательностей, в который попали в том числе ГУМ и дом Ли Харви Освальда, убийцы американского президента Кеннеди. На эпитеты авторы не поскупились. Например, обзорная площадка на Национальной библиотеке описывается так:

- Это захватывающий вид, хоть его и нельзя назвать классически красивым. Но по-настоящему поражает воображение сама библиотека. Это модернистское чудо выглядит как драгоценный камень, если бы, конечно, драгоценные камни обрамляли в советский серый гранит и устанавливали на зеркальных НЛО.

И отдельно авторы Lonely Planet отметили, что путешествовать по Беларуси не так сложно, как может показаться издалека.

- «Последняя диктатура Европы» - это не крепость, скрытая за бесконечной бумажной волокитой. Как только вы приедете, то сразу увидите указатели на английском в метро и возле основных достопримечательностей. В Музее Великой Отечественной войны есть подробные описания на английском, а в большинстве ресторанов - англоязычное меню. (…) Когда вы будете сворачивать шею, рассматривая минскую архитектуру, залпом пить местное пиво и бродить по музеям, то точно не пожалеете о потраченных усилиях! - подытоживают в Lonely Planet.

СПРАВКА «КП»

Lonely Planet («Одинокая планета») - австралийское издательство, которое специализируется на путеводителях и справочниках для бюджетных путешествий. С момента своего основания в 1972 году издательство выпустило более 500 наименований путеводителей, которые были распроданы общим тиражом 120 миллионов экземпляров. А мобильное приложение Lonely Planet скачали более 11 миллионов раз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь в других туристических рейтингах: один из самых чистых городов и лучший агротуризм

В последнее время мы все чаще оказываемся во всевозможных туристических рейтингах. Буквально пару недель назад американский финансовый портал The Street составил список самых чистых городов мира, проанализировав отзывы на сервисе бронирования жилья booking.com. Минск занял третье место после Сингапура и Токио. А в начале месяца издание National Geographic Traveler назвало Беларусь лучшей страной для агротуризма. В читательском голосовании мы обогнали Италию, Бразилию, Китай и США.

Да и для соседей мы традиционно популярный отпускной вариант. Аналитическое агентство «ТурСтат» поставило Минск на первое место в списке лучших городов СНГ для осеннего путешествия. Второе место занимает Астана, третье - Баку.