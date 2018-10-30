2018-10-30T11:20:30+03:00
Экономика

Может ли наша экономика позволить себе праздничные каникулы, как в России?

Разбираемся вместе с экспертами, как государственные праздники сказываются на финансовом состоянии страны и работоспособности людей
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Возможные майские каникулы обрадовали не всех. Фото: pixabay.comВозможные майские каникулы обрадовали не всех. Фото: pixabay.com
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Недавно министр экономики Дмитрий Крутой вселил надежду в сердца белорусов. Возможно, в следующем мае мы не будем ходить на работу целую неделю! На руку нам сыграл календарь. Радуница в 2019-м выпадает на вторник, 7 мая. Соответственно, 9 мая - это четверг. Понедельник и пятницу в таких случаях тоже чаще всего делают выходными. Так что на неделе остается один полноценный рабочий день - среда. А есть ли в нем смысл?

- С экономической точки зрения большого эффекта мы не получим, если будем работать в среду один день. Поэтому на уровне правительства эта тема будет, думаю, отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года. И, взвесив все за и против, примем окончательное решение, - рассказал Дмитрий Крутой в программе «Главный эфир» на канале Беларусь 1.

Но возможные майские каникулы обрадовали не всех.

- Ага, сначала неделю будем сидеть дома, а потом еще месяц отрабатывать по субботам. И зачем это надо? - пишут белорусы в интернете.

Можем ли мы в принципе позволить себе полноценные недельные каникулы, причем желательно без отработок по субботам? И почему во многих других странах отдыхают больше нас, а живут при этом лучше? «Комсомолка» выясняла вместе с экспертами.

«Экономика - не завод и не конвейер. Нельзя говорить, что во время длинных выходных все встанет на неделю»

Когда речь заходит о праздниках, белорусы с завистью посматривают на Россию. На новогодние праздники там принято отдыхать по 10 дней. Потом еще по четыре-пять дней с учетом выходных - на 1 и 9 Мая. И это не считая всех остальных праздников! Но что радость для людей, то тяжесть для экономики. Например, в 2017 году, по подсчетам экспертов, за новогодние каникулы Россия потеряла 1,5% ВВП - или 1,2 трлн. российских рублей (20 млрд. долларов по курсу того времени). Может, лучше не рисковать?

- На мой взгляд, говорить о каких-то потерях из-за длинных выходных - это спекуляция. А вдруг этот спад связан не с каникулами, а с новогодними загулами и пьянством? Этого мы не знаем, - рассуждает Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. - На самом деле экономика - это не завод и не конвейер, поэтому нельзя говорить о том, что в длинные выходные все встанет на неделю. Люди в любом случае будут тратить деньги. В праздники торговля генерирует безудержный рост, а некоторые праздники и придуманы как раз для того, чтобы кормить торговлю. Поэтому с точки зрения экономики в целом серьезных потерь из-за недельных каникул мы бы не понесли.

Да и во многих других странах отдыхают больше, чем в Беларуси (у нас в году 9 официальных выходных), и даже больше, чем в России (там их 17). Лидер по количеству государственных праздников - Камбоджа. В общей сумме страна отдыхает почти месяц - 28 дней в году! В других азиатских странах выходных тоже немало: в Индии - 21, на Филиппинах - 18, в Южной Корее и Японии - по 16… Но это объясняется разнообразными религиозными праздниками. На Западе государственных выходных пусть не так много, но все равно больше, чем у нас. Например, в Польше отдыхают 14 дней, в США - 10. Мы со своими девятью выходными оказались на одной ступеньке с Германией и Швейцарией. Меньше только в Великобритании, Венгрии и Нидерландах (по 8 дней) и Мексике (7 дней). Так что мы одна из самых работящих стран в мире!

- В Беларуси по сравнению с большинством других стран действительно очень мало выходных. И, что немаловажно, в Беларуси мало выходных по сравнению с теми странами, с которыми мы больше всего торгуем, - добавляет Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Если посмотреть на товарооборот и некоторые области экономической деятельности в то время, когда в России длинные выходные, то мы увидим спад и в Беларуси. Получается, что во время тех же российских новогодних каникул многие белорусские предприятия тоже вынуждены простаивать или снижать обороты. Поэтому мы точно могли бы позволить себе больше выходных: если они будут пересекаться с выходными в России или у других наших основных торговых партнеров, ущерб для экономики будет минимальным.

«Отработки по субботам неэффективны: люди весь день смотрят на дверь»

Еще одна белорусская особенность - отработки по субботам. Если в России или США государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, к уикенду все равно добавляют дополнительный день отдыха. У нас так не принято. И более того: если вдруг появляется дополнительный выходной (например, в пятницу, если государственный праздник выпал на четверг), его приходится отрабатывать в субботу.

- Дополнительные выходные, которые соединяют государственные праздники в середине недели с субботой-воскресеньем, - это стандартная практика во многих странах, - комментирует Лев Львовский. - Даже три-четыре выходных дня подряд - это возможность устроить полноценный мини-отпуск: съездить на историческую родину, в гости к родственникам, выехать за границу… Такой дополнительный отдых положительно сказывается на самочувствии людей и их продуктивности. Но в отработках по субботам смысла мало. Это все равно менее эффективные дни: люди меньше работают, а больше, грубо говоря, смотрят на дверь.

Увы, пока в других странах всерьез задумываются о сокращении рабочей недели или рабочего дня, мы по-прежнему не может позволить себе даже парочки лишних выходных.

- Во всем мире растет производительность труда, благодаря чему люди могут работать меньше. Беларусь в этом плане немного отстает от среднемировых показателей. Соответственно, нам нужно говорить не о том, что для большей выработки надо больше работать и меньше отдыхать, а о том, как работать столько же или меньше, но с большей продуктивностью, - говорит Лев Львовский. - На мой взгляд, здесь нужно в первую очередь думать об увеличении частного сектора, который работает эффективнее государственного, и о том, как повлиять на ситуацию с зарплатами. Потому что часто это замкнутый круг: на неэффективных производствах людям платят небольшие зарплаты, и из-за этого они не стараются работать, чтобы быть более эффективными.

Кому государство дает больше выходных Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кому государство дает больше выходныхФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Чтобы отдохнуть, лучше не устраивать затяжные праздники, а сократить рабочий день»

- На мой взгляд, современный человек работает слишком много, - считает психолог Павел Зыгмантович. - Конечно, сейчас рабочий день длится 8 часов, а не 16, как в XIX веке. Но к этим восьми часам нужно прибавить еще и время на дорогу, которое тоже сильно повышает уровень напряжения. В результате люди массово переутомлены. Но если говорить именно о необходимости отдыха, то лучше не устраивать обширные праздники, а сократить рабочий день. Когда человек раз в год ходит в спортзал и занимается несколько часов подряд, здоровья у него не будет. Но если заниматься регулярно, хоть и понемногу, смысла будет больше. Так и здесь: нахрапистое упахивание на работе, а потом затяжной отдых пользы не принесут.

- Такие праздники многие и вовсе считают вредными для здоровья, особенно новогодние. Мол, постоянно сидишь за столом, ешь, пьешь…

- Говорить о какой-то массовости нельзя, все очень индивидуально. Кто-то действительно проводит время в загуле, а кто-то уезжает, делает ремонт… Еще у психологов есть такое наблюдение: на длинных праздниках люди чаще ссорятся и даже разводятся. Когда ты все время на работе, а дома проводишь несколько часов и они заполнены бытом, то можно, так сказать, перетерпеть друг друга. Когда свободного времени много, все нерешенные проблемы сразу же проявляются. Но и это происходит далеко не у всех.

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