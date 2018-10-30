Витебский астрофотограф снял прохождение МКС по диску Солнца

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-30T11:28:19+03:00

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У астрофотографа из Витебска Владислава Воронецкого – очередная удача. Он сфотографировал, как Международная космическая станция проходит по диску Солнца. Напомним, 30 марта Владислав сфотографировал, как МКС проходит по диску Луны. За лунным кадром охотился четыре года. Кстати, космонавты увидели и оценили снимок, а Олег Артемьев, российский космонавт с белорусскими корнями, даже поблагодарил астрофотографа на своей страничке в инстаграме.

После того, как заснял прохождение МКС по диску Луны, Владислав поставил перед собой следующую задачу – сфотографировать, как станция проходит по диску Солнца. Ловил кадр с апреля. Сделать это удалось в октябре.

- Снимал днем, в центре города, на площади Победы. Использовал специальный фильтр с пленкой, которая пропускает лишь одну тысячную долю процента света, - рассказывает Владислав Воронецкий.

В архиве Владислава Воронецкого много интересных снимков Луны, Сатурна, Юпитера. Следующая цель, которую он поставил перед собой – заснять транзит МКС на фоне частичного солнечного затмения.

-Тогда в кадре будут одновременно и Луна и Солнце. Некоторые зарубежные фотографы такие снимки уже делали, это очень красивые кадры, вот и я хочу попробовать свои силы. Правда, еще не знаю, когда и где представится такая возможность. Наверное, придется ради кадра ехать на очень дальнее расстояние.