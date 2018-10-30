Где отметить Новый год - 2019 в Минске: идем на корпоратив в ресторан

СЕГОДНЯ 21:34 2018-10-30T21:35:11+03:00

Пора определяться, где встречать Новый год и как провести новогодний корпоратив - с развлекательной программой и костюмами или в камерной обстановке. Посмотрите, что предлагают рестораны Минска!

Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Италии!

Не забываем, что Новый год - это праздник со своей изюминкой! Не зря говорят: как встретишь Новый год - так его и проведешь. Готовьте необычные костюмы, придумывайте яркий образ - и отправляйтесь отдыхать в рестораны сети Il Patio. Заряда хорошего настроения должно хватить на все последующие 12 месяцев!

К новогодним вечеринкам здесь готовятся основательно. Для гостей разработали специальное новогоднее меню. Не обойдется без сюрпризов, но и любимые блюда обязательно будут!

В программе вечеринки - интерактивное шоу, анимация, зажигательные новогодние номера, розыгрыши. И, конечно, хорошая музыка от приглашенного диджея.

В ресторанах сети вас ждут тематические фотозоны - без фотографий рядом с елкой в огоньках вы точно не останетесь.

Гости в самом оригинальном костюме могут выиграть подарок!

TGI Fridays

Адрес: пр. Независимости, 22.

Контакты: +375 (44) 731-31-28.

Стоимость предновогоднего корпоратива: уточняйте у менеджера.

«ИльПатио»

Адрес: пр. Независимости, 22; ул. Сурганова, 50.

Контакты: +375 (44) 731-31-27 (пр. Независимости), +375 (29) 396-22-59 (Сурганова).

«Шикари» и «ИльПатио» - объединенный ресторан

Адрес: ул. Сурганова, 50.

Контакты: +375 (29) 396-22-59.

http://ilpatio.by/

Праздник для тех, кто любит современное и стильное, в ресторане

Хочется встретить Новый год красиво, устроить праздник в уютной и изысканной атмосфере? Это можно сделать в ресторане In Vino.

В заведении современный и стильный интерьер. К Новому году его дополнят праздничной атрибутикой - огоньками, елкой, фигурками новогодних персонажей. Приятная и веселая тематическая музыка, внимательный персонал, мягкие диваны с большими подушками, благородные напитки… Торжество может быть комфортным!

В честь праздника побалуйте себя хорошим стейком, десертом от шеф-повара или другим любимым блюдом европейской кухни. К каждому блюду персонал ресторана поможет подобрать подходящий напиток.

На предновогодний корпоратив ресторан готов принять компанию из 25, 45, 60 человек. Программа праздника - на ваш выбор. Живую музыку, ведущих, диджеев и Деда Мороза с подарками можно привести с собой - заведение готово поддержать ваши идеи, а также новогоднюю атмосферу и красивый зал. Танцы, звон бокалов, огоньки - это ли не праздник?

В ресторане рады детям - на праздник можно приходить с детьми. Для них предложат вкусное угощение, а от фотографий рядом с нарядной елкой вряд ли кто-то из детей откажется.

Ресторан IN VINO

Адрес: ул. В. Хоружей, 22

Контакты: +375 (17) 242-27-74, +375 (29) 377-00-00.

Стоимость предновогоднего корпоратива: уточняйте у администратора.

Новый год в Минске с национальным колоритом

Отметить Новый год в Минске с размахом и по-белорусски - это в «Шынок у Лявона». Здесь уютно и вкусно, как дома. Только места побольше: в трех залах ресторана может вместиться до 130 человек.

К новогодним праздникам ресторан подготовил программу - «Калядныя вячоркі ў шынку». Готовьтесь веселиться! Гостей встретят с аперитивом, сытно накормят. Все такое знакомое, но в исполнении профессионального шеф-повара: свиная рулька, драники в горшочке, домашние колбаски, ребрышки, салат с языком… Гуляць дык гуляць!

А потом, чтобы никто не чувствовал себя волком из известного мультика, гостей ждут песни и пляски. Новый год в «Шынку» будут встречать вместе с игровой фолк-группой «Кабеты шоу». Зажигательные женщины в национальных костюмах и споют, и станцуют, и даже развлекут ворожбой - все как на настоящих вячорках.

Не обойдется праздник и без Деда Мороза и Снегурочки, традиционных новогодних кричалок и конкурсов. В этот вечер можно будет насладиться живой музыкой, а танцы обеспечит мужское танцевальное трио Candyman.

Чтобы этот праздник остался не только в памяти, в ресторане оборудуют две праздничные фотозоны. Одна - новогодняя, сказочная, с елкой, снегом и огоньками. Вторая - в национальном белорусском стиле. Сделайте фотографию-открытку и поздравьте друзей в соцсетях - не жадничайте делиться хорошим настроением!

Адрес: ул. Веры Хоружей, 17.

Контакты: +375 (17) 323-59-23, +375 (29) 610-10-09, +375 (33) 320-81-23.

Стоимость предновогоднего корпоратива: 65 рублей на человека без программы, 105 рублей с шоу-программой.

Стоимость в новогоднюю ночь: от 180 до 200 рублей на человека с программой (в зависимости от количества гостей).

Подробнее здесь.