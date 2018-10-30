Белорусы остаются в беспечными в вопросах онлайн-безопасности

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-30T16:52:26+03:00

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Большинство белорусских пользователей (63%) считают, что современные приложения и сервисы значительно упрощают жизнь. Таковы результаты исследования «Лаборатории Касперского» (специальный опрос был проведен в октябре, в нем приняло участие 516 респондентов). В Беларуси активно пользуются социальными сетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) до онлайн-игр (49%).

Однако некоторые беспечно относятся в защите в онлайн-среде. За минувший год около трети (31%) респондентов признались, что столкнулись с заражением своих устройств вредоносным ПО, а 26% – со взломом учётной записи на том или ином интернет-ресурсе (от аккаунтов в социальных сетях до профилей в онлайн-магазинах и так далее). Это привело к тому, что в 22% случаев некоторые файлы оказались утеряны, в 14% жертвы злоумышленников теряли возможность пользоваться заражённым устройством в результате его блокировки, ещё 14% случаев закончились выходом устройства из строя. Помимо этого, некоторые пользователи отметили, что гаджеты начинали рассылать спам (13%), а также, что определённые файлы оказались зашифрованы (9%).

При этом, что касается отношения пользователей к своим данным, то 53% опрошенных согласились, что по запросу приложений разрешают доступ к своим контактам и фотографиям, ещё 50% позволяют приложениям отслеживать своё местоположение, а 44% предоставляют им доступ к аккаунтам в социальных сетях.

- Как показало наше исследование, белорусы всё более активно пользуются возможностями цифрового мира и доверяют различным сервисам значительный объём информации о себе и своих близких. Тем не менее люди по-прежнему остаются в определённой степени беспечными в вопросах онлайн-безопасности, рискуя сделать личные и корпоративные сведения достоянием злоумышленников. Так, 30% пользователей отметили, что предпочитают приобретать софт не только в официальных магазинах. А что касается сотрудников компаний, то 14%, например, признались, что передавали коллегам, которые не имеют отношения к технической поддержке, данные от своей корпоративной учётной записи. Поэтому мы видим свою миссию не только в том, чтобы разрабатывать и выпускать продукты, способные предотвратить различные киберинциденты, но и в том, чтобы доносить до каждого пользователя базовые правила цифровой грамотности, – отметил Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.

Советы по кибербезопасности. Фото: представитель «Лаборатории Касперского»

В 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулось чуть более половины (51%) белорусских пользователей, а 42% подверглись атакам в интернете. В целом же в Беларуси решения компании заблокировали 10,5 миллиона веб-атак, а также предотвратили 3,2 миллиона попыток переходов пользователей на вредоносные URL-адреса.

За последний год возросло количество обнаруженных вредоносных файлов для мобильных платформ (с 28 877 до 35 816), а также мобильных банковских троянцев (с 1 424 до 1 976). Остро стоит и вопрос криптомайнеров: только в 2018 году в Беларуси с этим видом зловредов столкнулись 5 249 пользователей.

Помимо этого, в текущем году было предотвращено 1 593 635 попыток перехода белорусских пользователей на фишинговые страницы, а доля спама в почтовом трафике составила 46%.

Что белорусские дети делают в интернете?

По данным исследования, в 37% случаев дети посещали веб-ресурсы, предоставляющие доступ к программному обеспечению, видео- и аудиоконтенту. Чуть меньше – 32% – оказалась доля средств интернет-коммуникации (например, мессенджеров). В каждом пятом случае дети заходили на порталы, связанные с электронной коммерцией. При этом в 3% случаев посещённые детьми ресурсы оказались связанны с алкоголем, табаком и наркотическими веществами (тут сказывается популярность вейпинга), в 2% – с нецензурной лексикой и в 1% — с контентом порнографического и эротического характера.

- Наши данные свидетельствует о том, что цифровые технологии привносят в жизнь людей не только большее удобство и возможности, но и новые риски, особенно если кибербезопасности не уделяется должное внимание. По нашим расчётам, в следующем году ожидается рост числа атак на мобильные устройства, в частности увеличение количества банковских троянцев. Кроме того, криптовалюты и финансовые системы на блокчейне, скорее всего, станут новыми целями для киберпреступников. Поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения, – подчеркнул Тимур Биячуев, директор управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Около 70 тысяч долларов малый и средний бизнес теряют от киберинцидента

Также опрос показал, что 21% репондентов НЕ читали документ, описывающий политику безопасности компании, 17% отметили, что у них нет такого документа, 17% НЕ информируют департамент ИТ (поддержка и инфраструктура) или департамент ИБ (информационная безопасность) о случаях заражения личного устройства, которое используют для работы, 20% НЕ информируют, поскольку у них нет таких отделов, 14% передавали коллегам (не сотруднику технической поддержки) данные от корпоративной учётной записи (логин/ пароль), 59% НЕ меняли пароль после того, как сообщили его другому человеку.

- Основные типы киберугроз, с которыми сталкивается бизнес - это DDoS-атаки, атаки на инфраструктуру и мобильные приложения, а также фишинговые рассылки, направленные на сотрудников компаний. Обеспечение кибербезопасности становится обязательным для всех сфер бизнеса, так как защита данных, и в частности данных пользователей, сейчас сильнее регулируется законодательством, чем раньше, - отметил Алексей Краснов, руководитель отдела кибербезопасности финтех-холдинга ID Finance.

В «Лаборатория Касперского» подсчитали, что малый и средний бизнес в СНГ теряет в среднем 69 735 долларов от одного киберинцидента в корпоративной сети . Представитель компании в Беларуси Дмитрий Кудревич отметил, эти цифры схожи с потерями в финансовом секторе Беларуси. В крупном бизнесе средняя цифра потери от одного киберинцидента выше - 248 493 тысяч долларов.

Топ-3 уязвимых отраслей в Беларуси: финансовый сектор, производство и промышленность, телеком операторы и ИТ-компании.

В Беларуси создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой. Он обеспечит обмен информацией об актуальных и потенциальных угрозах в кредитно-финансовой сфере.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил:

• не переходите по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS;

• регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений;

• устанавливайте приложения только из официальных магазинов;

• используйте сложные и разные пароли для всех учётных записей;

• регулярно копируйте важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск;

• не давайте приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны;

• установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильные устройства.