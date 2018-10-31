2018-10-31T14:22:11+03:00
Общество

«Очередная фейковая постановка?» Минобр сомневается в правдивости записи о БРСМ

В министерстве уверяют, что никаких разнарядок по количеству вступивших в организацию в школах нет и быть не может
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: brsm.byФото: brsm.by
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На сайте Министерства образования появился официальный комментарий об аудиозаписи, на которой педагог заставляет школьников вступать в БРСМ

- В Министерстве образования ознакомились с роликом «Як заганяюць у БРСМ», - такой заголовок у официального комментария. - Его содержание вызывает много вопросов. При этом не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковая постановка. И министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии.

Фото: скриншот с сайта Министерства образования

Фото: скриншот с сайта Министерства образования

Вместе с тем позиция министерства четкая. Недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ. Никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может. БРСМ - добровольное общественное объединение.

Несколько часов назад пресс-секретарь Министерства образования поделилась личной позицией, подчеркнув, что это не позиция Министерства.

- Никто уже давным-давно не принуждает вступать в БРСМ, это личное дело каждого. Мы будем разбираться с этой ситуацией, - прокомментировала пресс-секретарь.

Как загоняют в БРСМ. Источник: Радыё Свабода

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