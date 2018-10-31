«Очередная фейковая постановка?» Минобр сомневается в правдивости записи о БРСМ
На сайте Министерства образования появился официальный комментарий об аудиозаписи, на которой педагог заставляет школьников вступать в БРСМ
- В Министерстве образования ознакомились с роликом «Як заганяюць у БРСМ», - такой заголовок у официального комментария. - Его содержание вызывает много вопросов. При этом не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковая постановка. И министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии.
Фото: скриншот с сайта Министерства образования
Вместе с тем позиция министерства четкая. Недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ. Никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может. БРСМ - добровольное общественное объединение.
Несколько часов назад пресс-секретарь Министерства образования поделилась личной позицией, подчеркнув, что это не позиция Министерства.
- Никто уже давным-давно не принуждает вступать в БРСМ, это личное дело каждого. Мы будем разбираться с этой ситуацией, - прокомментировала пресс-секретарь.
Как загоняют в БРСМ. Источник: Радыё Свабода