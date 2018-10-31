В Польше осудили белоруса, который сбил дерущихся на трассе поляков

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-31T17:00:47+03:00

Аварии он избежать не мог, но все равно наказан

Изменить размер текста: A A

Приговор белорусу Вячеславу М. спустя девять месяцев следствия огласил районный суд польского города Замбрув в Подлясском воеводстве. Водитель должен будет провести год в тюрьме и выплатить штраф в размере 3600 злотых (почти 2000 белорусских рублей). Кроме этого, суд обязал белоруса раз в полгода на протяжении ближайших трех лет письменно информировать суд о месте работы и происшествиях, в которых он может участвовать. Об этом пишет польская газета Kurjer Poranny.

Резонансная авария произошла в феврале 2018 года на скоростной трассе S8 около местечка Старе Кшево по дороге из Белостока в Варшаву. Белорус на фуре сбил двух дерущихся посреди дороги водителей - 40-летнего жителя Замброва и 29-летнего краковянина. Их автомобили врезались друг в друга, и мужчины выясняли, кто виноват. После наезда белоруса оба погибли на месте. Конфликт разгорелся нешуточный. На месте происшествия следователи нашли газовый баллончик. Выпал ли он из машины, или кто-то из водителей собирался с помощью него разрешить спор - неизвестно. Но следователи обратили на эту деталь внимание.

- Водитель отметил, что никоим образом не мог предсказать, что на трассе без каких-либо обозначений остановятся автомобили и их водители выйдут из машин на проезжую часть, - комментировал во время следствия районный прокурор Замброва Марек Медушевски.

Водители микроавтобуса и легковушки устроили драку прямо на скоростной трассе. В итоге оба погибли. Фото: Jarosław Sołomacha, poranny.pl

Согласно выводам экспертов, белорус ехал по правилам - двигался по правой полосе и с соблюдением скоростного режима. Технической возможности затормозить, объехать или другим способом избежать столкновения у него не было.

Об этом же в суде сказал и обвиняемый. Мужчина признал вину, согласился с тем, что сбил насмерть двух человек, но просил учесть, что повлиять на ход событий он не мог. Он с самого начала сотрудничал со следствием и, пока им занималась прокуратура, был отпущен на свободу под залог в 1200 долларов.

Тем не менее суд посчитал его виновным в ДТП, совершенном по неосторожности - водитель недостаточно внимательно отнесся к дорожной обстановке.