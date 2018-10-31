Нужно ли контролировать расходы детей?

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-31T17:03:33+03:00

Разбираемся с экспертом, можно ли платить ребенку за оценки, лишать его карманных денег за провинности и следить за его покупками

Изменить размер текста: A A

- Мы даем сыну деньги не просто так, а за достижения, - рассказывает минчанка Екатерина. - У нас целый прайс-лист есть. Получил девятку - 3 рубля, десятку - 4, прибрал в комнате - 5. Пусть привыкает, что деньги надо зарабатывать, а не получать просто так.

Звучит логично, но у психолога на эту ситуацию другой взгляд. Ведь главная цель карманных денег - не столько поощрять ребенка, сколько научить его распоряжаться своими финансами.

- Если мы хотим сформировать у ребенка навык вдумчивого обращения с деньгами, то этот процесс должен работать без сбоев, - рассказывает Оксана Бланк, психолог Центра успешных отношений. - Вы должны определить сумму, которую он будет получать раз в неделю или раз в месяц. Она должна быть неизменной (если ребенок все потратил, нельзя дать ему еще) и выдаваться в определенный день, как зарплата. Для взрослых это тоже важный момент. Вы должны выделить из вашего бюджета такую сумму, которую сможете дать всегда. Вполне возможно, впервые получив деньги, ребенок сразу же их потратит. Не вмешивайтесь: давая ему возможность распоряжаться деньгами так, как он считает нужным, мы формируем в нем этот навык.

А платить за учебу или работу по дому, считает психолог, неправильно. Это формирует у ребенка неправильное отношение к его обязанностям.

- Дом - это пространство, в котором живут все, поэтому каждый в силу своих возможностей должен выполнять какую-то работу. Ребенку можно сказать: «Если ты мне поможешь, мы сможем раньше пойти на улицу или дольше поиграть». Это приучает ребенка к тому, что работа по дому - это не мамина или папина работа, а общая, в которой он тоже должен участвовать. Если же говорить об оценках, то с помощью денежных стимулов мы убеждаем ребенка, что оценки важнее всего, а это не так. К тому же ради денег ребенок начинает пытаться получить оценки любым способом, что воспитывает не совсем правильные личные качества. Я бы посоветовала родителям дать детям больше самостоятельности и инициативы. Тогда они будут воспринимать учебу как свою степень ответственности.

Лишать денег в наказание нельзя, иначе ребенок будет неправильно к ним относиться

Для многих родителей карманные деньги - это еще и очень удобный способ наказания. Пришел домой позже положенного, порвал штаны, не убрал в комнате, получил двойку? Значит, на следующей неделе сидишь без денег.

Мера, быть может, и действенная, но насколько она полезна?

- Единственная ситуация, когда можно говорить о лишении карманных денег, - если они были потрачены на что-то запрещенное, что было оговорено заранее, - считает Оксана Бланк. - В случае с маленькими детьми это могут быть какие-то вредные сладости, с подростками - сигареты, алкоголь. Свое решение можно объяснить так: «Поскольку деньгами я поощряю тебя на неблаговидные поступки, я вынужден на какое-то время тебя их лишить». Но в случае других проступков лучше подумать о других видах наказания. Если процесс будет хаотичным и непредсказуемым - сегодня деньги есть, завтра нет, - ребенок не сможет выстроить с ними системных взаимоотношений.

«Ребенок имеет право решить, как потратить свои карманные деньги»

В современном мире отсчитывать ребенку купюры и отсыпать монеты не обязательно. Можно открыть и банковскую карточку. Причем банки разрешают делать это начиная с шести лет! Детская карточка привязана к родительскому счету. На нее можно установить лимит, чтобы ребенок не смог тратить больше определенной суммы в день или в неделю. А начиная с 14 лет ребенку можно открыть и собственную банковскую карту с отдельным счетом. Стоит детский пластик недорого - 3 - 4 рубля, а некоторые банки вообще готовы выдать его бесплатно.

Детская карта - это, конечно, удобно. Однажды ей все равно придется пользоваться, так почему бы не начать с младых ногтей? А для многих родителей есть еще один аргумент - возможность следить, где и сколько тратит их чадо. Ведь информация о списаниях приходит эсэмэской на родительский телефон.

- Так как-то спокойнее. А то вдруг он какую-нибудь ерунду покупает? - считает Елена, мама 12-летнего сына.

Надо ли следить за тем, на что ребенок тратит деньги? Можно. Надо ли как-то этому препятствовать («даю тебе деньги, но журналы покупать запрещаю, только книги»)? Психологи считают, что нет.

- Можно обсудить расходы, дать какие-то рекомендации, но не более. Действительно, ребенок может потратить деньги на что-то ненужное. Но разве взрослые никогда так не делают? Лучше научиться анализировать свои расходы в детстве, чем во взрослом возрасте, когда сделать это сложнее, - полагает Оксана Бланк. - Другой аспект - это какие-то эмоциональные моменты. Например, ребенок потратил все деньги на то, чтобы угостить друзей мороженым. Денег нет, но зато они хорошо провели время, посмеялись. В какой-то момент для ребенка было важно именно это. Решать, как тратить деньги, - это тоже определенная степень личных достижений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отпускать ли ребенка на подработку?

Начиная с 14 лет дети могут зарабатывать и сами. С 14 до 16 лет работать можно только с письменного разрешения родителей и не больше 11 часов 30 минут в неделю (на каникулах - 23 часа). С 16 трудоустроиться можно и без разрешения, а работать можно не больше 17 часов 30 минут в неделю (на каникулах - 35 часов).

Проще всего искать работу через местный центр занятости. Заодно это гарантия того, что работодатель не обманет. Самые популярные варианты - расклеивать объявления и разносить рекламные листовки по почтовым ящикам. Заработать можно 150 - 200 рублей в месяц.

Правда, против таких подработок иногда выступают родители. Зачем, мол, клеить какие-то объявления, если мы сами можем все тебе купить?

- Примеров, когда ребята хотят работать, а родители их от этого оберегают, очень много, - соглашается Оксана Бланк. - Но стремление работать связано не только с деньгами, но и с желанием проявить самостоятельность, не просить что-то у родителей. Первые заработанные деньги - это всегда повод для гордости. К тому же на работе ребенок может научиться другим полезным навыкам: трудиться, грамотно распределять время. Поэтому, если у него есть желание и возможность трудиться, его обязательно нужно в этом поддержать.