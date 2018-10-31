2018-10-31T17:30:17+03:00
Минск

«Сказала, что растерялась». Минчанка, забравшая у контролера видеорегистратор, сдалась милиции

Она пришла с повинной через три недели после того, как ее фото было опубликовано в СМИ
Алеся ДОБЫШ
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Женщина узнала себя на фотографии в СМИ. Фото: ГУВД МингорисполкомаЖенщина узнала себя на фотографии в СМИ. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Конфликт в столичном троллейбусе начался с того, что контролеры попросили предъявить оплату проезда. К тому моменту пассажирка уже проехала одну остановку и талон не пробила. Оплатить штраф она отказалась.

На видео, которое опубликовали на сайте ГУВД, можно рассмотреть, как пассажирка пытается пройти к двери, а контролер загораживает ей дорогу. Женщины толкаются: пассажирка то пытается ударить контролера по лицу, то хочет пролезть под рукой контролера - та по-прежнему не пропускает безбилетницу к выходу. Затем пассажирка достает 20-рублевую купюру из кошелька, размахивает ей и что-то говорит.

- Они вышли на остановке, где потасовка продолжилась. В какой-то момент у контролера падает видеорегистратор. Женщина дает ей 20 рублей, хватает видеорегистратор и уходит, - рассказывает Татьяна Ковалева, официальный представитель Ленинского РУВД Минска. - Когда контролер увидела, что у нее пропал видеорегистратор, она сразу обратилась в милицию.

Фотографию женщины и видео потасовки разместили на сайте РУВД, информация разлетелась по СМИ.

- Через три недели эта женщина пришла в милицию и признала свою вину. Она рассказала, что препиралась с контролером, потому что растерялась. Почему она схватила видеорегистратор, женщина толком пояснить не смогла. По ее словам, когда она подняла его, сразу не поняла, что это. А когда увидела - выбросила недалеко от остановки. Сейчас она признана подозреваемой по статье «Кража», - прокомментировала Татьяна Ковалева. Какое наказание назначить женщине, решит суд: это могут быть как общественные работы или штраф, так и ограничение свободы или лишение свободы на три года.

- Бывало, что у контролеров срывали видеорегистраторы, но чтобы забрали - такого еще не случалось, - говорит Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса». - Эти устройства помогают доказать правоту в суде, разобраться в ситуации, когда одна из сторон заявляет о конфликте. Видеорегистраторы дисциплинируют и пассажиров, и контролеров. Нельзя сказать, стало ли меньше конфликтов после того, как все происходящее в транспорте котроллеры начали записывать на видео - да, кого-то регистраторы остужают, но если человек на взводе, он ни на что не обращает внимания.

По словам Юрия Давидовича, контролеры работают со штатным психологом, чтобы научиться правильно вести себя во время конфликтных ситуаций.

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