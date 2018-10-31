Премьер-министр Сергей Румас: Каждый седьмой рубль из бюджета будет уходить на обслуживание внешнего долга

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-31T13:03:51+03:00

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В среду, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас представил в парламенте программу деятельности нового правительства, которое президент назначил в августе, на ближайшие два года. И ответил на вопросы депутатов. Одна из первых проблем, на которую обратили внимание парламентарии, - размер внешнего долга.

- Он пока не превышает пороговое значение - 45% от ВВП, но в 2019 году госдолг будет больше, чем в 2018-м. Глава государства давал поручение правительству к 2025 году снизить долговую нагрузку в два раза. Как нынешний состав правительства будет решать эту проблему? - спросила у премьер-министра депутат Татьяна Сайганова.

- Действительно, госдолг является одним из основных вопросов для правительства, - согласился Сергей Румас. - Причем не столько рефинансирование этого долга в текущем году либо следующем. У нас есть понимание по источникам, даже есть возможность выбрать более комфортное по срокам и процентным ставкам заимствование. Большую тревогу вызывает рост нагрузки на бюджет в связи с обслуживанием госдолга. Если по 2018 году расходы на обслуживание госдолга мы прогнозируем в размере 2,3 млрд. рублей, то в 2019 году эта сумма возрастет почти до 3 млрд. рублей. Каждый седьмой рубль из расходов бюджета будет направлен на обслуживание внешнего долга. Это те средства, которые государство могло бы направить на увеличение зарплаты бюджетникам либо увеличение пенсий. Задача оптимизации расходов и равномерное разнесение выплат по внешнему долгу - одна из главных задач, которые стоят перед Минфином.

Сергей Румас рассказал, что правительство уже начало принимать некоторые меры для того, чтобы решить проблему долгов.

- Минфин до конца года обеспечит частичное досрочное погашений некоторых заимствований, которые привлечены по самым высоким процентным ставкам. Мы добились пересмотра процентных ставок по некоторым внутренним обязательствам. Эта работа в 2019-м будет продолжена, - сказал премьер-министр.

Он также обратил внимание на то, что 45% госдолга - это кредиты, которые правительство привлекало для разных коммерческих проектов.

- По разным причинам эти проекты оказались не столь успешными, и сегодня государство вынуждено платить долги за эти предприятия, хотя в первоначальных бизнес-планах в расходах бюджета эти расходы не были предусмотрены, - отметил Сергей Румас. - Мы должны все сделать выводы из этой ситуации и направлять средства, которые страна заимствует на внешних рынках, только на инфраструктурные и бюджетозамещающие проекты. Мы уже работаем над тем, чтобы существенно усилить требования к реализации проектов, которые предусматривают гарантии правительства.