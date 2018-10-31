2018-10-31T17:07:51+03:00
Общество

Правительство хочет пересмотреть размер детских пособий и разрешить пользоваться семейным капиталом раньше времени

Программу планируют продлить, а деньги разрешить до 18-летия ребенка направлять, например, на покупку жилья и получение образования
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Премьер-министр рассказал, что быстро увеличить численность населения не получится из-за объективных причин.Премьер-министр рассказал, что быстро увеличить численность населения не получится из-за объективных причин.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В среду, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас представил в парламенте программу деятельности правительства. Отдельная ее глава посвящена улучшению демографической ситуации. Премьер-министр рассказал, что быстро увеличить численность населения не получится из-за объективных причин.

- Первое - ситуация с уменьшением количества женщин фертильного возраста на 4 - 5% в год, что объективно не позволяет быстро увеличить рождаемость. Второе - это высокие темпы старения населения. Эти два фактора не покрываются миграционным приростом населения. Он у нас небольшой, порядка 3 - 4 тысяч человек ежегодно. И это, наверное, не лучший способ решения этой проблемы, - сказал Сергей Румас.

У правительства уже есть несколько идей того, как можно увеличить рождаемость.

- В первую очередь это жилищные вопросы. Мы сегодня готовим предложение на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала, которая заканчивает свое действие в 2019 году, на новый пятилетний цикл, - сообщил в парламенте Сергей Румас. - Причем продление программы мы предлагаем сопроводить некоторой ее модернизацией. В частности, предлагаем предоставить возможность гражданам не дожидаться 18-летнего возраста, а направлять средства на улучшение жилищных условий многодетной семьи. Этот подход мы предлагаем распространить и на получение образования одним из членов многодетной семьи. Также в пакете предложений предусмотрен пересмотр размеров помощи, которую получают мамы, находящиеся в декретном отпуске, и некоторая трансформация этой помощи. Мы вчера на заседании правительства закончили обсуждение этого пакета предложений, и я думаю, что сегодня мы внесем его на рассмотрение главы государства.

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