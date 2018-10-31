2018-10-31T17:03:59+03:00
Общество

Минобразования о скандале, когда школьников заставляют вступать в БРСМ: «Будем разбираться!»

Завуч минской гимназии пытается убедить детей вступить в организацию: «Гимназии это надо, число это!» Чиновники в шоке
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Минских гимназистов заставляли вступить в БРСММинских гимназистов заставляли вступить в БРСМ
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На днях радио «Свобода» опубликовало аудио, на котором слышно, как в одной из минских гимназий детей заставляют вступать в БРСМ:

- Антисоветчина какая-то, антибелорусчина! Это возможно только в том случае, если ты исключаешься из класса! - кричит педагог на школьников, которые спокойно говорят, что не хотят вступать в БРСМ.

Как загоняют в БРСМ. Источник: Радыё Свабода

Судя по аудиозаписи, это заместитель директора.

- Я что, должна по всем проверкам пойти из-за вас? - задается она вопросом. - Просто тупо сделать эту цифру. Хотите вы, не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Я уже с вами, как со взрослыми людьми, говорю. (…) Вы не поддерживаете политику нашего президента, стало быть? По всем показателям первые места - на всех олимпиадах, на всех конкурсах, на тебе! БРСМ этот задрыпанный не можем сделать.

Когда гимназисты приводят аргумент, что родители против вступления в БРСМ, учитель заявляет: «14 лет, уже осознанный выбор свой делаете, все должны понимать. Если сказала родина, комсомол ответил: «Есть». Мы должны это сделать!».

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая говорит, что для госоргана эта аудиозапись тоже стала шоком.

- Никто уже давным-давно не принуждает вступать в БРСМ, это личное дело каждого. Мы будем разбираться с этой ситуацией, - прокомментировала пресс-секретарь.

По словам Людмилы Высоцкой, сегодня, 31 октября, на сайте Министерства образования будет опубликован официальный комментарий по поводу этой ситуации.

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