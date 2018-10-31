Вице-премьер: В 2021 году многодетные будут получать жилье через год в очереди

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-31T14:20:13+03:00

К 2021 году в правительстве планируют строить жилье для многодетных за один год. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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31 октября депутаты задавали вопросы вице-премьеру, который отвечает в том числе за строительство и ЖКХ. Владимир Кухарев рассказал, как многодетные смогут решить жилищный вопрос в короткие сроки и что за девять месяцев этого года введено в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров с господдержкой.

- За 2018-й планируется ввести 900 тысяч квадратных метров. Из которых 562 тысячи - для многодетных семей, - рассказал вице-премьер. - Особое внимание нужно уделить строительству жилья для многодетных семей. Мы имеем серьезные отставания от поручения главы государства, касающегося необходимости предоставления жилья в течение года. Поэтому правительством приняты самые серьезные меры по решению этой ситуации. С начала года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стояло 34 800 многодетных семей. Из которых 6000 семей стоят более трех лет, а 3000 семей имеют четверо и более детей. Принятые меры позволят уже в этом году обеспечить собственными квартирами более 7000 многодетных семей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

А к 2021 году в правительстве планируют строить жилье для многодетных за один год.

- В течение трех лет объемы строительства жилья будут увеличены и составят не менее 10 000 квартир в год. При таких темпах мы сможем к 2021 году предложить участие в жилищном строительстве многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся не более одного года.