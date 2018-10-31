В Минске выступит звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-31T14:30:26+03:00

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Ольгу Перетятько не раз называли второй Нетребко: она обладает уникальным голосом и харизмой. Исполнительница выступала в Берлинской опере, Венской опере, Цюрихском оперном театре, миланской Ла Скала, Королевском театре в Мадриде, Большом театре в Москве, Мариинском театре в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В 2014 году Ольга Перетятько выступила у подножия Эйфелевой башни в честь празднования Дня взятия Бастилии, на котором присутствовало более 600 000 человек.

- Организовать концерт звезды такого уровня крайне непросто, в первую очередь, из-за колоссальной загруженности и востребованности артистки. Нам практически удалось невозможное, и в графике Ольги появился Минск. Особенно важно, что этот уникальный концерт не просто состоится на сцене Большого театра Беларуси, но еще и в рамках Международного оперного форума, что делает его историческим событием для культурной жизни Минска. Уверен, что любители классики и поклонники оперы по достоинству оценят его значимость, - говорит эксклюзивный представитель Ольги Перетятько Максим Берин.

Фото: организаторы.

В ее репертуаре партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха. Ольга Перетятько – обладательница премии «Опералия» Пласидо Доминго, где состоялся ее международный прорыв, а также важнейшая премия Европы в области звукозаписи «ЭХО Классик» в номинации «Лучший сольный альбом года».

На сольном концерте в Минске прозвучат оперные хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов.

КСТАТИ

Поклонники могут купить Meet and Greet: организаторы обещают размещение в VIP-ложе, угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Количество таких мест ограничено.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Большой театр (пл. Парижской коммуны, 1)

КОГДА? 15 декабря 2018 года

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 – 600 рублей.