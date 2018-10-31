Жена перевоспитывала мужа, запирая в погребе

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-31T17:03:59+03:00

Кто из супругов спрятал ложки на чердаке бани, они так и не выяснили. Боятся, вдруг опять попадут в историю! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За это 54-летнюю женщину суд приговорил к году лишения свободы с отсрочкой тоже на год

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Конфликт между супругами, живущими в одной из деревень Дубровенского района, начался из-за пропавших ложек. Жена, обнаружив, что вместе с ними пропали и другие столовые приборы, обвинила мужа: мол, пьяница ты горький, уже и до вилок добрался, вынес из дома, пропил! Мужчина уверял, что супруга сама их куда-то засунула и забыла. Во время скандала муж полез в подвал за квасом, а жена там его захлопнула, да еще и холодильник на люк сдвинула, чтобы муж не выбрался.

Ошарашенному узнику женщина предъявила ультиматум: бросить пить навсегда. Через щель протолкнула в подвал бумагу и ручку, потребовала расписку. Несчастному пришлось ее переписывать – то жену не устраивал почерк, то грамматические ошибки. Выпустила она мужа только через четыре часа. Мужчина позвонил в милицию и пожаловался, что жена незаконно лишила его свободы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.183 Уголовного кодекса. За ограничение личной свободы мужа жене грозило лишение свободы на срок от полугода до пяти лет.

- На суде оба – и муж, и жена, чувствовали себя виноватыми, - рассказал прокурор Дубровенского района Михаил Патеев. – Женщина раскаивалась в том, что пыталась воспитывать мужа таким кардинальным способом, а мужчина – в своем пристрастии к алкоголю.

54-летнюю женщину суд приговорил к году лишения свободы с отсрочкой на год. Еще она должна выплатить 50 базовых величин штрафа – 1225 рублей. Ложки, вилки и ножи в скором времени нашлись на чердаке бани. Женщина сама их обнаружила, когда полезла на чердак. Вот только кто их туда положил – муж, собираясь обменять на спиртное или жена, чтобы найти повод придраться к мужу, так и осталось невыясненным. Но бурно выяснять отношения супруги теперь побаиваются – мало ли, чем это снова может обернуться!