Топ-10 задач от премьер-министра: Низкая инфляция, создание IT-страны и смягчение наказания за экономические преступления

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-31T15:34:39+03:00

Создание ИТ-страны и масштабная цифровизация всей экономики входят в десятку задач для белорусского правительства Фото: Павел МАРТИНЧИК

Премьер-министр назвал основные цели, над которыми которым будет работать правительство в ближайшие два года

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В августе президент назначил новое руководство правительства - премьер-министра и четверых его заместителей. После этого чиновники почти два месяца работали над программой будущей деятельности.

В среду, 31октября, премьер-министр Сергей Румас представил документ в парламенте.

- Подготовка программы основывалась на фундаментальных принципах равенства всех форм собственности, невмешательства в добросовестную конкуренцию, системности и комплексности принятия решений, инициативы и личной ответственности всех членов правительства, - озвучил ее основные принципы Сергей Румас. - Главным целевым ориентиром действий правительства определено повышение жизненного уровня белорусского народа. На реализацию данной цели настроен весь инструментарий экономической политики. (…) Мы не говорим о льготах или бюджетной поддержке, мы говорим о создании условий, которые дают белорусу возможность заработать на достойный уровень жизни.

Премьер-министр сформулировал топ-10 задач, решением которых будет заниматься правительство:

- Развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса. Опережающее развитие сферы услуг. Формирование IT-страны и масштабная цифровизация всей экономики. Проведение эффективной бюджетно-финансовой и налоговой политики. Обеспечение устойчиво низкого уровня инфляции. Эффективное управление государственной собственностью. Активизация внешнеэкономической деятельности. Совершенствование инвестиционной политики. Снижение межрегиональной дифференциации. Обеспечение достойных условий жизни населения и оплаты труда.

Сергей Румас напомнил и о том, что правительство работает над смягчением наказания за экономические преступления.

- Прорабатываются вопросы отмены уголовных преследований за нарушения налогового законодательства, а также изменение подходов по применению к предпринимателям налоговых последствий по хозяйственным операциям, оформленным не имеющими юридической силы первичными учетными документами, - сообщил Сергей Румас.

С раздачей всем подряд льготных кредитов правительство тоже планирует завязать.

- Сегодня мы уже не можем себе позволить, чтобы ограниченные финансовые ресурсы вкладывались в непросчитанные проекты, реализуемые менеджерами без соответствующих компетенций, - отметил Сергей Румас.

А еще правительство планирует заняться зарплатами. А именно - повысить их для тех, кто зарабатывает мало, и изменить схему, по которой рассчитываются зарплаты бюджетников.

- Во-первых, упростить структуру и механизм формирования зарплаты бюджетников и сделать ее более понятной. Во-вторых, расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики. В-третьих, установить равномерную дифференциацию тарифных ставок и окладов работников бюджетной сферы. Соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение главы государства, - рассказал Сергей Румас.