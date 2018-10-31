БРСМ о нашумевшей записи: «Навредить организации желающих хватает»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-31T16:00:36+03:00

В организации говорят, что в БРСМ вступают по зову сердца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Миниобразования в официальном ответе сообщило, что расследовать ситуацию с принудительным вступлением в БРСМ не собирается, потому что содержание записи вызывает много вопросов и не ясно, действительно ли такое было, или это очередная фейковая постановка.

В БРСМ обещают разобраться в ситуации и, если кого-то заставили вступать в БРСМ, советуют писать в группу организации в контакте.

- Навредить организации желающих хватает, и это знаем не только мы, - прокомментировали запись в пресс-службе Центрального комитета БРСМ. - Наша принципиальная позиция по поводу вступления в ряды - исключительно по желанию, по зову сердца. Мы не стремимся быть хорошими для всех. В реальности никто никого не заставляет. А если кого-то принуждают, зачем об этом тихо высказываться на каких-то сайтах пишите нам, сообщите в группу «Молодежь Беларуси ВК или в телеграм-канал

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