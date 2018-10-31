2018-10-31T17:07:15+03:00
Минск

В следующем году проезд в автобусах-троллейбусах будет стоить 70 копеек?

В МАРТе посчитали, что на самом деле он должен обходиться нам почти в рубль, но пока минчане оплачивают чуть более 60% затрат на общественный транспорт
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В МАРТе посчитали, что на самом деле минчане оплачивают чуть более 60% затрат на общественный транспортВ МАРТе посчитали, что на самом деле минчане оплачивают чуть более 60% затрат на общественный транспортФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусы оплачивают напрямую из своего кармана большую часть затрат на почтовые, коммунальные услуги и транспорт. Остальную часть добавляют из бюджета. По информации, которую нам подтвердили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в январе - июне 2018 года белорусы оплачивали 70,7% затрат на проезд в общественном транспорте. Причем в Минске этот процент составляет 62,3%, а в областных центрах он выше - 83,1%. Затраты на проезд в метро минчане покрывают на 73,1%.

Посчитаем. Сейчас в Минске проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 60 копеек, в метро - 65. Получается, если бы мы целиком оплачивали затраты на транспорт, талончик в наземном транспорте обходился бы примерно в 96 копеек, жетон в метро - 88 копеек.

Недавно правительство утвердило антиинфляционную программу, в которой прописано, что к 2020 году мы будем оплачивать не менее 80% затрат на общественный транспорт. Причем в планах правительства - чтобы в Минске этот показатель составил не менее 70%, а в областных центрах - не менее 90%. Достигнуть таких цифр можно за счет повышения тарифов - чем выше цена талончика, тем больше пассажир возмещает расходов за проезд.

Получается, к 2020 году минчане будут платить за талончик в автобусе минимум 67 копеек. Это значит, повышать стоимость будут или в следующем, или даже в конце этого года. Но если учесть, что затраты на транспортные перевозки тоже только дорожают, а цену талончика обычно повышают на 5 копеек, велика вероятность, что билеты будут стоить 70 копеек.

К слову, в последний раз цены на проезд в столичном транспорте повышали именно на 5 копеек, причем ровно год назад - в ноябре 2017 года.

Летом этого года столичные власти вернулись к вопросу стоимости проезда. Такое решение принимает Мингорисполком по согласованию с МАРТ. Но когда это произойдет, пока неизвестно.

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