Бюджет прожиточного минимума вырос на 54 копейки

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-31T17:19:11+03:00

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Бюджет прожиточного минимума (БПМ) - это минимальная сумма, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Хорошо прожить на эту сумму не удастся, а вот чтобы выжить - должно хватить. Для студентов это одна сумма, для пенсионеров - другая, для трудоспособных граждан - третья.

Ранее БПМ составлял 213,67 рубля, а с 1 ноября стал 214,21 рубля. Вместе с этой суммой увеличились и привязанные к ней размеры многих социальных выплат.

Как считают размер БПМ? Наш прожиточный минимум состоит из двух частей: минимального набора продуктов для основных групп населения и непродовольственных товаров и услуг в размере 77% от первой части.

В постановлении Совмина №865 скрупулезно высчитаны основные продукты в штуках и килограммах: мясо, рыба, овощи, макароны, крупы, молочка, сахар, соль, чай и т. д. Например, мужчине в год полагается съедать минимум 211 яиц, женщине - 191, пенсионеру - 204, ребенку до 3 лет - 141 яйцо.

Раз в квартал цены на продукты пересчитывают и меняют размер БПМ. Следующий раз БПМ пересмотрят в конце января.

ПОДРОБНОСТИ

Было и стало

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минимальную зарплату хотят поднять на 150 рублей

Сейчас минималка составляет 305 рублей. Тот, кто работает на полную ставку, не может получать меньше этой суммы. Однако премьер-министр Сергей Румас рассказал на заседании парламента о том, что минимальную зарплату могут увеличить до размера минимального потребительского бюджета. А он с 1 ноября составляет 446 рублей.

Минимальный потребительский бюджет – это не то же самое, что бюджет прожиточного минимума, хоть называются они похоже. В минимальный потребительский бюджет входят расходы на те товары и услуги, которые нужны для удовлетворения основных физиологических и социально культурных-потребностей: продукты, одежда, бытовая-техника, лекарства, бытовые услуги, отдых и так далее.