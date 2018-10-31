2018-10-31T17:25:50+03:00
Спорт

Брест поздравил Марадону с днем рождения, а он про Беларусь уже и не вспоминает

Сейчас аргентинец славит мексиканский клуб
Захар ПЛАТОНОВ
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Марадона наслаждается жизнью в Мексике и тренирует местный "Дорадос". Фото: twitter.com/DoradosМарадона наслаждается жизнью в Мексике и тренирует местный "Дорадос". Фото: twitter.com/Dorados
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Поздравление на сайте «Динамо-Брест» было лаконичным, мол, поздравляем почетного председателя с 58-летием.

Напомним, в конце августа Марадона через свой Инстаграм поздравлял Александра Лукашенко с днем рождения и обещал вскоре вплотную приступить к работе в Бресте.

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Но через несколько недель он заключил контракт с мексиканским клубом «Дорадос». И позабыл о Беларуси: в соцсетях только сообщения о работе в Мексике.

В сентябре клуб сообщал:

- Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

С тех пор «Динамо» называет Марадону не председателем правления, как было изначально, а почетным председателем (или представителем). Сейчас нам уточнили, что контракт с ним действует и клуб с ним на связи.

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