Рабочий тракторного завода - хоккеистам «Динамо»: «Клюшкой работать легче, чем на заводе»

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-31T17:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник хоккеисты минского «Динамо» в одиннадцатый раз подряд проиграли матч КХЛ, на сей раз «Амуру» (3:6). Утром следующего дня всем составом команду отвезли на Минский тракторный завод (кстати, один из спонсоров клуба), чтобы элита спорта увидела другую жизнь. Так только что вступивший в должность генерального директора Дмитрий Басков начал активную деятельность.

- Иногда надо поменять картинку в жизни. Это определенный эффект. Сюда мы приехали увидеть тяжелый физический труд. Это полезно для любого хоккеиста, чтобы понять, каким замечательным и любимым делом они занимаются каждый день. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть людям в глаза, - сказал Басков клубной пресс-службе.

На заводе канадские легионеры впечатлялись масштабностью и тем, как каждые пять минут с конвейера сходит трактор. Капитан Сергей Костицын отвечал на острые вопросы рабочих, мол, сейчас черная полоса, но скоро все наладится. Был и еще один любопытный диалог, попавший в эфир «Беларусь 1».

- Мы хотели встретиться с вами и посмотреть, какой тяжелый физический труд вы выполняете. Чтобы ребята поняли, что их, возможно, ждет после окончания карьеры, - то ли в шутку, то ли всерьез сказал Басков.

- Мы будем рады видеть вас здесь. Клюшкой [работать] намного легче, чем работать здесь, - ответил один из рабочих.

Что-то мы не припомним ни одного хоккеиста, который бы после окончания карьеры пошел на завод… Да и на экскурсиях, как видно, они там бывают не по своей воле.

Помощник главного тренера Сергей Стась был еще более категоричен.

- Хоккеисты посмотрели, как вы работаете, и сделали выводы. Если после этого визита они не дадут с «Куньлунем» 120 процентов, нужно заканчивать тогда… Эта экскурсия должна придать команде импульс. Посмотрев, как вы работаете, они должны пахать на льду, - цитирует тренера «Прессбол».

Матч с «Куньлунем» пройдет в четверг на «Минск-Арене», начало в 19.30.

Изменил Дмитрий Басков и вид раздевалки команды.

- Я в зашел в раздевалку «Динамо», еще будучи не руководителем команды… И я удивился, что в раздевалке не было ничего, связанного с историей клуба. Не было никаких динамовских символов, никаких мотивационных выражений и слоганов. Мы оперативно за выходные сделали то, что действительно нужно, чтобы раздевалка ожила, - сказал новый руководитель.

В раздевалке появились плакаты с эмблемой клуба и девизами «Все победы начинаются с победы над собой», «Если человек встает после падения - это не физика, это характер!», «Никогда не сдавайся - и ты увидишь, как сдаются другие». С «Амуром» в понедельник не помогло (3:6).

Гендиректор считает, что нужно усиливать состав. По его мнению, селекционный отдел должен найти новичков: мощного центрфорварда и праворукого защитника (с правым хватом клюшки). А тренер пока еще Горди Дуайер…

КСТАТИ

В прошлом году гендиректор МТЗ рассказывал, что на предприятии зарплата у рабочих в пределах 700 долларов, средняя - 500. У хоккеистов в прошлом сезоне средняя зарплата составляла 20 - 25 тысяч долларов, но это, как писал «Прессбол», «средняя температура по больнице». В 2014 году руководство сообщало, что самый высокооплачиваемый игрок в год получает 800 тысяч долларов (66 тысяч в месяц). По регламенту КХЛ минимальная зарплата для игроков в возрасте от 17 до 21 года - 750 тысяч российских рублей за сезон (около 950 долларов в месяц), а с 22 лет - 3 миллиона за сезон (около 3800 долларов в месяц).