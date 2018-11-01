Почему американские подростки умеют считать деньги

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-01T09:38:52+03:00

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Семь лет назад я работала летом в США по студенческой программе - стояла за кассой в магазине, где все продавалось по доллару. Там я увидела, насколько по-другому американцы относятся к идее карманных денег. Городок был курортным, так что в магазин часто приходили семьями. Родители отправлялись за своими покупками, а дети - за своими: игрушки, шоколадки, карандаши… Расплачивались тоже по отдельности. Практически у каждого ребенка был собственный кошелечек, из которого они доставали деньги и куда прятали сдачу и чек. Возле кассы часто можно было слышать такие разговоры:

- Нет, ты не сможешь купить все эти игрушки. Они стоят 6 долларов, а у тебя есть только 6. Нужно что-нибудь оставить, - объясняют ребенку родители. - И ты уверен, что хочешь потратить все сразу? Тогда в другом магазине ты ничего не купишь.

После некоторых раздумий дети откладывали какую-нибудь игрушку. Или даже три. Ни разу я не слышала детской истерики на тему «хочу, купи!». Да и родители в процесс не вмешивались: хочешь - покупай, если денег хватит. А если нет - что поделать, в жизни такое случается.

Детей, выросших на этой системе, я встречала на второй своей работе в кофейне. Это были уже 15 - 16-летние школьники, которые все каникулы приезжали на смену в 5.40 утра, чтобы 8 часов подряд наливать кофе и раскладывать пончики по коробкам. Они зарабатывали на университет, первую подержанную машину, поездку в конце лета - и им даже не приходило в голову ждать, что кто-то должен все это им купить. Может, это и есть секрет экономического успеха? Научить детей не рассчитывать, что деньги будут появляться из ниоткуда, чтобы потом они превратились в понимающих это взрослых?

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