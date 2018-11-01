«Разлил по дому три канистры бензина и поджег»

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-01T16:23:57+03:00

Мужчина поджег дом сожительницы в то время. когда женщина и ее ребенок были там. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Чашникском районе мужчина поругался с сожительницей и пытался сжечь дом вместе с ней и ее ребенком

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- Там такой взрыв был, я подумала, снаряд взорвался рядом с домом! - вспоминает ту ночь Ольга Ивановна. Пожар около одиннадцати часов вечера начался в доме ее сестры Ирины, которая живет по соседству. Взорвался не снаряд и не газовый баллон. Оказалось, что дом поджег сожитель Ирины Николай. Мужчина расплескал по дому три десятилитровые канистры бензина. Залил прихожую и две спальни. А потом поджег. Взрывом поджигателя вынесло в окно.

Николай убежал и спрятался в лесу. Милиция искала его двое суток. Когда мужчину нашли, оказалось, что у него сильно обожжена нога. Ирина провела в больнице неделю. Взрывная волна выбросила ее и дочь из горящего дома через входную дверь и фактически спасла от ожогов, но гематомы от ушибов у женщины до сих пор окончательно не зажили.

Николаю уже предъявили обвинение.

- Задержанному предъявлено обвинение по ст. 186 Уголовного кодекса (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления), ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом), к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Предварительный мотив совершения преступления - уничтожение совместно нажитого ранее имущества, при разделе которого и возникла конфликтная ситуация.

Эта история произошла в деревне Бояры Чашникского района. Николай и Ирина прожили вместе несколько лет. Жили в так называемом гражданском браке, официально свои отношения не узаконивали. Работали, держали хозяйство - корову, поросят, кур, уток. Несколько месяцев назад у пары что-то пошло не так. В деревне поговаривали, что у женщины появился другой мужчина. Ирина и Николай решили разойтись, мужчина подыскал себе новое жилье, собирал свои вещи, чтобы окончательно переехать. Из-за чего на самом деле они в тот вечер поссорились, в деревне толком не знают, обсуждают разные версии.

- Имущество делили? А что им было делить? У Николая в этом доме ничего, кроме его личных вещей, и не было, - удивляется сестра Ирины. - А, новая люстра его была, он ее снял, чтобы забрать. Так та люстра в пожаре и сгорела…

В огне сгорело практически все имущество Ирины.

- Холодильник у нее остался, телевизор и картошка, - рассказывает председатель Иванского сельского исполкома Людмила Морозова. - Мы собрали для Ирины помощь. Люди давали, кто что мог - кто покрывало, кто посуду, кто одежду. И денег немного собрали. Люди добрые у нас, до кого мы не дошли, так те сами потом приходили, приносили кто что.