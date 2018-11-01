Вольф Мессинг свернул гастроли в Минске из-за того, что на концерт пришла медиум Анна Арго

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-01T14:36:31+03:00

«Комсомолка» узнала, кто много лет мешал артистке с экстраординарными способностями получить разрешение на психологические опыты, какие предсказания Анна Арго сделала семье Мулявиных и как она раскрыла тяжкое преступление

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Музыковед Ольга Брилон со старшей дочерью Владимира Мулявина Мариной готовит двухтомник об артистах белорусской эстрады ХХ века. Одни из самых ярких страниц в будущей книге - об Анне Арго. Она работала в Белгосфилармонии с конца 1950-х и была среди тех пяти человек во всем СССР, которые в 50 - 70-х демонстрировали на сцене фантастические свойства человеческой памяти и психики. У всех на слуху имя Вольфа Мессинга. Его коллегами-конкурентами, кроме Анны Арго, были ленинградцы Лев Бендиткис и Михаил Куни, москвич Тофик Дадашев.

Впервые исследовательницы коротко писали об Анне Ефремовне в своей первой книге - «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное».

- После ее выхода,- рассказывает Ольга Брилон, - попробовала найти Анну Арго. В интернете посмотрела запись программы «Пусть говорят» Андрея Малахова, где пять лет назад участвовала Арго - тогда ей было 90. Где-то я нашла информацию, что она живет в подмосковном Долгопрудном. На запрос в администрацию города 9 января 2017-го мне пришло письмо: Анна Ефремовна умерла четырьмя днями раньше, на 95-м году жизни. Но ее дочь, Марина Андреевна Добарская, готова ответить на ваши вопросы…

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ПОМЕШАЛА СТАТЬ САМОЙ КАССОВОЙ АРТИСТКОЙ

- Обратил внимание на девушку, которая не конспектировала лекции, но пересказывала их от и до, профессор Ленинградского университета Леонид Васильев, - рассказывает Ольга Брилон. - Он посоветовал использовать этот дар на сцене. А впервые способность читать мысли людей Анна Арго ощутила, когда у ее соседей украли часы. Она почувствовала, что среди искавших пропажу был вор, и тихонько попросила его вернуть украденное.

В инязе Анна изучала немецкий, французский и испанский, хотя знала и другие языки. А во время Великой Отечественной войны сотрудничала с разведкой. От недолгого брака с французом и фамилия Арго, ставшая ее сценическим псевдонимом. А уже после возвращения из Франции она познакомилась и вышла замуж за известного циркового артиста Андрея Добарского, взяв его фамилию.

Афиши с настолько пронзительным взглядом Анны Арго завораживали сами по себе. Фото: Личный архив Марины Добарской

- Акробаткой или гимнасткой, как предлагал супруг, Анна не стала, хотя с ее безупречной фигурой это было реально (в пластическом эквилибре позже работала дочь Добарских Марина), - говорит Ольга Брилон. - Но Добарский придумал для жены программу «Искусство высокоразвитой памяти», где сам стал ведущим и ассистентом.

Впервые представление показали в 1951 году в цирке, а с конца 1950-х супруги выступали в концертных бригадах филармоний - как раз тогда они стали жить и работать в Минске параллельно с Одессой. Номера шли с успехом, Арго сравнивали с гремевшим тогда Мессингом, тем более по способностям она ему не уступала.

Однако уже в 1960-х Арго и Добарский лет шесть сражались с чиновниками Министерства культуры СССР, которые не давали артистке разрешения на проведение психологических опытов со сцены. Еще с середины 60-х Анна Арго понемногу вводила в программу «Искусство высокоразвитой памяти» психологические опыты. Особенно интенсивно - с 1968 года. Но разрешение выдали только в 1971 году.

- Артистку в те годы терзали испытаниями даже от комиссий различных НИИ, - говорит Ольга Брилон. - Например, на концерте во Всесоюзном биологическом центре в Пущино индукторами Анны Арго (людьми, через которых артистка проводила свои психологические опыты. - Ред.) были крупнейшие физиологи мозга, доктора наук Александр Вейн и Борис Сергеев. Последний в записке, содержание которой было известно только автору и жюри, предложил разыскать в зале девушку, державшую на коленях четыре книги, взять указанную, открыть ее на 111-й странице и сосчитать количество букв в 6-й строке снизу. Арго справилась идеально.

Добро на сольные концерты было получено только в 1971-м - и сразу сезон в Белгосфилармонии открывался двухчасовым концертом Анны Ефремовны. Кстати, факт, что в 1970-е как раз ее выступления, а еще «Песняров» обеспечивали кассу филармонии. Сама же Анна Арго усматривала в многолетней борьбе за право демонстрировать на сцене психологические опыты влияние Вольфа Мессинга. Он имел покровителей в Минкультуры и не допускал конкурентов.

- По мнению Анны Ефремовны, у Мессинга не было актерского дара, а борьбой с конкурентами он тормозил развитие жанра, - рассказывает Ольга Брилон. - Арго бывала на его концертах. Ей не нравилось, что Мессинг нагнетает нервозность. В образе, придуманном Андреем Добарским, она была мягкая, интеллигентная, эрудированная, женственная, выступления проходили непринужденно.

Однако, говорит музыковед, Арго ценила Мессинга как основоположника жанра, собирала материалы о нем. Правда, лично знакомы они не были. И дело не только в том, что Мессинг близко к себе никого не подпускал. С Арго он сознательно избегал контактов. Скажем, когда в 1972-м он приехал на гастроли в Минск, Анну Ефремовну предупредили: она не должна приходить на концерт - иначе столичный артист грозился отменить выступление.

- Но Арго купила билет как обычный зритель, - приводит факты Ольга Брилон. - Узнав ее, кто-то написал Мессингу задание: на таком-то месте сидит женщина, которую надо вывести на сцену, открыть ее сумку, достать оттуда удостоверение и прочитать фамилию. Мессинг вывел Арго на сцену, стал выкладывать на стол содержимое сумки, достал и удостоверение, но, даже не открыв его, изменился в лице. Он сказал: «Извините, я не могу выполнить этот опыт». И скрылся за кулисами. Через минуту на сцену вышла ведущая и объявила: концерт окончен. Мессинг уехал из Минска, не завершив гастролей.

Анна Арго показывала невероятные возможности человеческой памяти. Также на фото видны крутящиеся доски, часть огромного числа и портреты коммунистических лидеров из других номеров Анны Ефремовны. Фото: Личный архив Марины Добарской

«Я ЧТО, ВЫНУ СВОИ МОЗГИ И ВАМ ИХ ПРОДАМ?..»

На своих концертах Анна Арго без запинки называла 39-значные числа. Артистка их не видела, только слышала, как зрители называют трехзначные числа, вошедшие в состав числа-гиганта. Конферансье за ее спиной вывешивал листки с числами, а Арго на память называла получившееся в итоге. В другом номере артистка мгновенно и точно перемножала названные публикой числа, видя их только на вращавшихся досках. Она определяла, какой предмет из десятка собранных ведущим часов, ключей и расчесок загадала публика и кто из зрителей с ним связан.

В другом номере артистка жюри выходили из зала, а случайный зритель записывал мелом на одной из двух черных досок страну и ее столицу, а затем прятал обе - пустую и с записью. Вернувшись, Анна Ефремовна с черной повязкой на глазах указывала город на карте, а затем - на флаг одной из 18 стран (конечно, только из числа тех, которые дружили с СССР - дань времени). При помощи зрителя-индуктора, которого просила стать лицом к аудитории и не шевелиться, Арго по-прежнему с завязанными глазами искала доски. Найдя, показывала зрителям только ту, что с надписью.

Кроме того, Анна Ефремовна за несколько минут пролистывала 15 - 20 страниц, а потом цитировала текст наизусть. Еще она помнила события мировой истории каждого дня года на протяжении почти двух тысячелетий. На сцене она не могла знать, какой день ей придется осветить - ведь зрители, чьи дни рождения она угадывала, были случайными. Кстати, удивляла артистка своего индуктора еще и днем недели, когда он родился. Для проверки служил вечный календарь, изобретенный Андреем Добарским.

- Способности Анны Ефремовны были своего рода биологическим макетом компьютерных технологий. А мозг - сервером, на котором она хранила информацию и при надобности пользовалась ей, - говорит Ольга Брилон. - Однажды в гримерку к Анне Арго даже пришел зритель, который просил продать код своих психологических опытов. На это она ответила: «Я что, выну свои мозги и вам их продам?..» Кстати, чтобы не перегружать память, Арго научилась через три дня забывать информацию после проведенных опытов. Ведь на пике популярности она проводила до четырех выступлений в день.

Она была убеждена: в ее опытах нет сверхъестественного, а человек обладает огромными возможностями, потому-то и важно тренировать память. Кстати, с этим посылом Анна Ефремовна выступала перед молодежью: по ее мнению, заложенные природой способности и талант надо суметь отыскать в детстве и создать условия для развития. Тогда человек выберет в жизни свое дело.

Анна Арго была, пожалуй, самым оригинальным мастером сцены, когда-либо работавшей на белорусской эстраде. А прожила она 94 года. Фото: Личный архив Марины Добарской

ПРЕДСКАЗАЛА КРАХ ПЕРВОГО БРАКА МУЛЯВИНА

Анна Арго владела и даром ясновидения, который не афишировала - в те годы недоброжелатели могли обвинить ее в шарлатанстве. Но друзьям Арго открывалась. Две истории, говорит Ольга Брилон, связаны с Владимиром Мулявиным и его первой женой Лидией Кармальской.

- В 1960-м Мулявин сделал Кармальской предложение, но ее смущало, что жених на три года моложе, хоть Лидия Алексеевна его полюбила. Спросила совета у Арго (тогда - артистки Калининградской филармонии, как и будущие супруги), и та сказала: это судьба, любовь всей жизни. Правда, это не значит, что столько же вы будете вместе.

А в 1971-м уже сама Анна Ефремовна пригласила Кармальскую и сказала ей: ты родишь второго ребенка, но разведешься с Мулявиным или овдовеешь, а в конце жизни потеряешь зрение. Тогда это казалось невероятным, но со временем все сбылось: как только родился Владимир Мулявин-младший, супруги (а их считали самой крепкой парой на белорусской эстраде) развелись, а в преклонном возрасте Лидия Алексеевна стала стремительно терять зрение.

Способности артистки пригодились и следователям. На гастролях в Орле Анну Арго пригласили на обыск к подозреваемому в квартирной краже. Тогда он признался не только в этом преступлении - Анна Ефремовна раскрыла грабеж с изнасилованием трехлетней давности.

…Анна Арго и Андрей Добарский с гастролями объездили весь СССР, не раз бывали за границей. Причем там Анна Арго работала с индукторами без переводчика. «Человек мыслит образами, а продукт мозга - мысль - везде одинакова», - объясняла Анна Ефремовна. А летом 1982 года состоялись последние концерты 59-летней Анны Арго - таким было ее решение. С тех пор она скромно жила в Минске с мужем. А после смерти Андрея Васильевича в 1995-м переехала к дочери Марине в подмосковный Долгопрудный, где и провела свои последние годы.

Фото из семейного архива Марины Добарской

КСТАТИ

Жил ли Мессинг в Беларуси?

В российском фильме о Вольфе Мессинге есть сцена, когда тот после войны приезжает в Белгосфилармонию и попадает в бригаду конферансье Михаила Письмана. Но Марина Добарская привела Ольге Брилон другие факты, ссылаясь на Марианну Потапову, помощника первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Пантелеймона Пономаренко. Мессинг к этой бригаде, судя по всему, отношения не имел. В Минске же он работал, когда в 1939-м бежал из Польши в СССР. Тут он подружился с Пономаренко. По его протекции Мессинга и приняли в филармонию на минимальную ставку 50 рублей. А затем глава БССР помог Мессингу перебраться в Москву.