2018-11-01T11:53:34+03:00
Общество

Стали известны лучшие фотографии Витебской области в конкурсе «Покажи свою Беларусь!»

«Комсомолка» завершила второй тур масштабного фотоконкурса с нашим партнером - сетью «Зеленая аптека». В октябре творческое состязание было посвящено Витебской области, впереди - фото, связанные с Гомельской
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Фото победителей самых уникальных мест БеларусиФото победителей самых уникальных мест Беларуси
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В этом действительно народном проекте, посвященном Году малой родины, читатели газеты и сайта показывают сокровищницу самых уникальных мест Беларуси. А вдобавок могут выиграть шикарные призы от сети «Зеленая аптека».

Бывая в заповедных, а может, и самых обыденных, казалось бы, местах Беларуси, мы нередко говорим: «Какая же красота!» А дальше - достаем фотоаппарат, смартфон или планшет и делаем те самые кадры, которые любим пересматривать, загружать в соцсети и делиться ими с друзьями. Теперь эти снимки еще и приносят удачу!

Из более чем 85 снимков было выбрано два, которые награждаются призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Юлии Сергеевны Ващинниковой, на которой - знаменитый коллегиум иезуитов в Орше. (Уточним, что еще одно фото набрало больше голосов, однако его автор не указал свою фамилию и отчество - то есть не выполнил обязательные условия конкурса, и его снимок не может рассчитывать на победу).

По решению жюри конкурса вторым призом награждается Денис Михайлович Рабцевич. На его снимке, сделанном в полночь в сентябре 2018 года в деревне Латыголичи Чашникского района, - звездное небо.

Каждый из победителей получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленые аптеки» и расскажут, как и где получить призы.

Также на страницах одного из первых ноябрьских номеров «Комсомолки» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка в качестве поощрения от редакции. Это фото авторства Светланы Леонидовны Беспалко с необычными, как в Египте, зонтиками для туристов на озере Дривяты на Браславщине.

Андрей Анатольевич Казак сфотографировал дочь Софию в Купаловском мемориальном заповеднике «Ляўкі».

А Галина Владимировна Белоусова - мальчишек, которые проводят летний вечер на озере Тросно на Полоччине.

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им альбомы из своих книжных коллекций.

ВНИМАНИЕ! С 1 ноября стартует третий тур, посвященный Гомельской области - фото на него принимаются до 21 ноября. Подробности участия и правила конкурса здесь. Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы, присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Гомельщины и выигрывайте призы от «Зеленых аптек» - корзины с товарами для красоты и здоровья!

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