Фотоконкурс «Покажи свою Беларусь!»: ищем самые красивые фото Гомельской области

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-01T11:53:34+03:00

Новый фотоконкурс «Комсомолки» не только покажет самые интересные места Беларуси, но и принесет читателям шикарные призы от сети «Зеленая аптека»

Изменить размер текста: A A

Любите ли вы Беларусь так, как любим ее мы? Наверняка! И бывая в ее заповедных, а может, и самых обыденных, казалось бы, местах, вы тоже говорили: «Какая же красота!» А дальше доставали фотоаппарат, смартфон или планшет и делали те самые кадры, которые до сих пор любите пересматривать. В любом случае теперь эти снимки могут принести вам удачу!

В ноябре все внимание - Гомельской области! Наверняка вы бывали там и видели красоты этого региона. Конечно, это и древний Туров с его музеем почти под открытым небом, и впечатляющий своим блеском дворец в Красном Береге или дворец Румянцевых и Паскевичей над Сожем. А может, на ваших фото - просто «вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро», как писал Владимир Короткевич, или уголок великолепной в своей чистоте природы? «Комсомолка» уверена: Гомельская область, увиденная глазами наших активных читателей, будет невероятно притягательной!

Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы и присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Беларуси. Тех, которые вы считаете действительно уникальными. А может, это те уголки нашей родины, на которые вы хотели бы обратить внимание земляков? Кто знает, может, именно увидев ваш снимок, сюда захотят приехать сотни туристов! Авторы двух лучших снимков получат отличные призы.

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» с сетью «Зеленая аптека» начался 1 сентября 2018 года и продлится семь месяцев. Каждый месяц мы приглашаем выставлять фото из конкретного региона - одной из шести областей или столицы (в алфавитном порядке).

В сентябре мы смотрели на фотографии, сделанные в Брестской области, в октябре - в Витебской. Второй тур уже завершен, а о его победителях можно узнать здесь.

График новых этапов такой:

ноябрь - Гомельская область;

декабрь - Гродненская область;

январь - Минская область;

февраль - Могилевская область;

март - Минск.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТО.

В каждом из этапов может принять участие житель любого региона Беларуси, однако его фото должно быть привязано к той области, которая теперь участвует в конкурсе.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон (он не публикуется). Надо сообщить, где именно сделан снимок: населенный пункт или местность, район и область, а также кратко сообщить, что изображено на кадре. Чем полнее будет ваше описание, тем больший интерес вызовет фото.

ПРОСЬБА КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ:

Внимательно относитесь к выполнению указанных условий. В случае если они полностью или частично не соблюдены, участник может быть снят с конкурса.

В случае если на снимках присутствуют несовершеннолетние, то, принимая участие в фотоконкурсе, законные представители детей, изображенных на фотографии, дают согласие на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

По результатам голосования в каждом из этапов будут определены два победителя: один - по итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by, второй - по решению жюри конкурса. Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек».

Получить подарок победители смогут в Гомеле или в любом районном центре Гомельской области, где есть «Зеленая аптека» - благо сеть «Зеленая аптека» представлена по всей стране.

Также по итогам каждого месяца редакция по своему усмотрению выберет 3 фотографий (дополнительно к фото победителей) и опубликует их на страницах ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Загружать фото на третий этап конкурса, посвященного Гомельской области, можно с 01.11. по 21.11.2018 года (до 21.00), голосование будет идти c 01.11. по 26.11.2018 года.

Победителей мы объявим 01.12.2018 года.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки за одно фото. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

В процессе голосования в рамках конкурса запрещено использовать программы и расширения, позволяющее скрыть информацию о версии операционной системы, браузере и его особых функциях, а также об устройстве, с которого пользователь посещает сайт. Также запрещено использование программы для смены IP-адреса.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа