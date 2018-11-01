Еще один фильм, который создавали белорусы, претендует на «Оскар»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-01T12:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Создал этот необычный фильм питерский режиссер Дмитрий Калашников. А спродюсировала ленту компания белоруски Воли Чайковской Volia Films (она также возглавляет кинофестиваль Северных и Балтийских стран «Пауночнае ззянне»).

Создатели фильма Дмитрий Калашников и Воля Чайковская. Фото из архива фестиваля «Паўночнае ззянне»

67-минутная «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов автомобилей на российских дорогах – всего около 60 роликов, коотрые были сняты в последние два года самими разными людьми. В частности, из-за этого было сложно или почти невозможно во многих случаях найти тех, кто их снял, так как они безымянные гуляют по интернету. В картине немало и печального, и смешного, она в предельно честной форме показывает русский национальный характер. В нем показаны и жуткие аварии, и пьяные разборки, и такой курьез, как приезд танка на автомойку. В январе этого года фильм показали в прокате в 35 городах США, причем крупнейшие американские СМИ опубликовали на него рецензии. Белорусы могли увидеть «Дорогу» в сентябре на кинофестивале «Паўночнае ззянне».

Валя Чайковская на фестивале «Паўночнае ззянне». Фото: Анна ШАРКО

Интересно, что постер для фильма создал известный белорусский художник и плакатист Владимир Цеслер. Также в картине использована музыка этно-трио «Троiца».

- Когда мы искали музыку к фильму, я в том числе думала о белоруских музыкантах, - рассказывает Воля Чайковская. - Предложила режиссеру «Троицу», мы выбрали несколько песен, и в итоге остановились на «Ой маю-маю», которая и вошла в фильм. «Троица» дала разрешение на использование, этой песней, по сути, фильм открывается.

Предполагается, что в списке претендентов на «Оскар» в разделе «Лучший документальный полнометражный» будут соревноваться около 170 картин. Из них в декабре выберут 15 лучших. Но только пять из них станут реальными кандидатами на заветную статуэтку.