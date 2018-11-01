Юрист о скандальном видео, где школьников заставляют вступать в БРСМ: «Даже в уставе БРСМ написано: от 14 до 16 лет в БРСМ вступают с письменного разрешения родителей»

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-01T11:53:34+03:00

В сети опубликовали запись о том, как в одной из минских гимназий школьников заставляют вступать в БРСМ

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Видеозапись, на которой учеников одной из минских гимназий принудительно заставляют вступать в БРСМ, появилось на сайте «Радыё «Свабода». Говорят, запись сделана год назад, а педагог в гимназии уже не работает.

Пытаясь заставить своих учеников стать членами БРСМ, преподавательница связывает вступление в организацию с комсомолом, патриотическим долгом и честью гимназии. Мы попросили оценить ситуацию юриста, правозащитника Леонида Судаленко. Он сказал, что делать, если родители и дети столкнулись с подобной ситуацией в школе.

- Я отец четверых сыновей, и моего старшего сына в 8-м классе директор школы заставлял вступать в БРСМ. Я тогда написал письмо на ее имя. Указал, что право на ассоциацию с другими - конституционное, и самое главное здесь - добровольность и свобода выбора. Так что если несовершеннолетний ребенок не желает вступать в БРСМ, то он должен посоветоваться с родителями и принять решение вместе с ними. До 14 лет ребенок считается малолетним, а с 14 лет он вправе совершать мелкие сделки. А что касается вступления в общественную организацию, то это в любом случае должно быть с согласия родителей. Даже на сайте БРСМ есть устав, в котором написано, что «лица, вступающие в БРСМ в возрасте от 14 до 16 лет должны иметь письменное разрешение своих законных представителей». Если дети столкнутся с шантажом, угрозами и запугиваниями, то первое, что я посоветовал бы родителям, - написать в прокуратуру по месту нахождения школы, чтобы была проведена прокурорская проверка и дана правовая оценка действиям представителя администрации или учителя, поскольку это посягательство на конституционные права молодых людей. К тому же подобные ситуации - психологическая травма на всю оставшуюся жизнь, - уверен правозащитник.

По словам Леонида Судаленко, срок исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало о чем-либо. Поэтому, несмотря на то, что видео было сделано год назад, преподавательница может понести наказание. Если до этого дойдет, говорит Судаленко, педагога могут привлечь к административной ответственности.

Кстати в законах об образовании нет никаких пунктов о том, что членство в БРСМ дает школьникам преимущество при поступлении в колледжи или вузы. На это, среди прочего, делает упор педагог.

- В Кодексе об образовании, во всех законодательных актах, касающихся данной сферы, подобные льготы для членов БРСМ не предусматриваются, - уверен правозащитник.

Напомним, на скандальном видео завуч минской гимназии пытается убедить детей вступить в БРСМ, а те отказываются. Из уст педагога звучат такие комментарии:

- Антисоветчина какая-то, антибелорусчина! Это возможно только в том случае, если ты исключаешься из класса! - кричит педагог на школьников, которые спокойно говорят, что не хотят вступать в БРСМ.

- Я что, должна по всем проверкам пойти из-за вас? - задается она вопросом. - Просто тупо сделать эту цифру. Хотите вы, не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Я уже с вами, как со взрослыми людьми, говорю. (…) Вы не поддерживаете политику нашего президента, стало быть? По всем показателям первые места - на всех олимпиадах, на всех конкурсах, на тебе! БРСМ этот задрипанный не можем сделать.

Когда гимназисты приводят аргумент, что родители против вступления в БРСМ, учитель заявляет: «14 лет, уже осознанный выбор свой делаете, все должны понимать. Если сказала родина, комсомол ответил: «Есть». Мы должны это сделать!»

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая говорит, что для госоргана эта аудиозапись тоже стала шоком. Там пообещали опубликовать официальный комментарий по поводу этой ситуации на сайте госоргана.

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