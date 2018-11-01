Конкурс KP.BY: зазываем Ёлку на озеро без дна и белорусские Мальдивы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-01T13:05:28+03:00

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Пару недель назад мы объявили конкурс под девизом: «Расскажи певице Ёлке о белорусских природных красотах и необычных местах». Отклик превзошел ожидания! Уверены, что письма наших победителей об интересных местах возьмут на карандаш все любители попутешествовать, а не только певица Елизавета Иванцив с очень природным псевдонимом Ёлка. Мы намеренно обошли вниманием общеизвестные места – Беловежскую пущу, браславские и нарочанские озера, святой источник Жировичского монастыря, Березинский и Припятский заповедники – а сосредоточились может быть на менее известных, но очень атмосферных.

ОЗЕРА, КАРЬЕРЫ, БОЛОТА, КРИНИЦЫ, КОЛОДЦЫ

Бездонка на месте церкви

Бездонное озеро, прозванное в народе Бездонка, находится в лесу в Дзержинском районе между деревнями Мостище и Полоневичи. Место это - магической красоты. Водичка в озере практически черного цвета: руку опустить - ладони не видно, но чистая. Летом прогревается сверху на 1 - 1,5 метра, а в глубине - почти ледяная. А еще в озере можно увидеть деревья-топляки, которые плавают вертикально, как свечки. При купании в Бездонке возникают странные ощущения: плывешь в одну сторону - вода теплая, обратно по своему следу - уже прохладная. А еще вода Бездонки быстро, за день-два, заживляет небольшие раны. Причина - в большом содержании железа и прочих микроэлементов.

Легенда гласит, что на этом месте когда-то была церковь, но потом она провалилась под землю - и образовалось бездонное озеро. Старожилы рассказывают что, скорее всего, на дне лежит слой ила, потом опять вода, потом опять ил - и это может продолжаться бесконечно.

Алена Лапковская.

Белорусские Мальдивы

Неподалеку от городка Красносельское есть белорусские Мальдивы. Красносельские меловые карьеры под Волковыском - живописные и удивительно красивые рукотворные водоемы с глубоким насыщенным бирюзовым цветом воды. Происхождение этой красоты прозаическое - здесь добывают мел для завода стройматериалов. Но пейзаж теперь достоен кисти Ван Гога… Эти места очаровывают своим видом, но здесь надо быть и очень внимательными - карьеры глубокие, берега крутые. Лучше эту красоту наблюдать издали, тем более что вид на меловые карьеры сверху, с берегов, все же привлекательнее, чем вблизи. Да и туристы на карьерах официально вне закона, хотя это многих даже привлекает.

Павел.

Весь район - одни болота

Предлагаю надеть сапоги и куртку теплую и махнуть на Ольманские болота, которые в Европе, наверное, самые большие! Они занимают 75% площади Столинского района и являются единственным сохранившимся у нас в естественном состоянии комплексом верховых, переходных и низинных болот. Экологи насчитали здесь 687 видов растений, 151 вид птиц (25 из Красной книги) и 26 видов млекопитающих, в том числе и европейская норка. Особый интерес представляет экотропа длиной почти в полтора километра - она идет вдоль озера Большое Засоминое, на другом берегу которого уже Украина.

Виктор Малуха.

Камень, который дышит

Доисторические валуны, свидетели ледника, исполины земли белорусской. Безмолвные величественные стражи. Один из них – «Камень любви» расположен в Минском районе, в нескольких километрах от д. Воловщина. Согласно одной из легенд, случилось так, что мужняя жена полюбила прекрасного юношу и не безответно. Прознали об этом люди, да и закопали прелюбодеев в землю. Были в давние времена такие законы. А на следующее утро видят люди: над свежей могилой лежит огромный камень. Так боги увековечили безрассудную страсть заживо погребенных, а люди с тех самых пор называют валун «Камнем любви». До сих пор существует поверье, что дождевая вода в желобе валуна исцеляет от бесплодия. А вот ученые выяснили, что «Камень любви» дышит и вроде на один вдох у него уходит две недели. Не знаю, конечно, где правда, но что у камня этого есть особая аура – это точно.

Татьяна Русак

Колокольный звон из-под земли?

Юцковские родники находятся совсем недалеко от Минска, всего в 27 км в сторону Дзержинска. Мы часто приезжаем сюда из Минска за чистой и целебной водичкой, вкусной и невероятно холодной. И не мы одни - жители всех окрестных деревень и городков здесь частые гости с емкостями разных размеров и фасонов. А вот туристов не видели ни разу. А ведь место очень атмосферное, овеянное легендами и мифами. Рассказывают даже, что когда-то здесь стояла церковь, которая ушла под землю, а потом пробился родник. И теперь по большим праздникам, если приложить ухо к земле, можно услышать колокольный звон.

Даже в самые знойные летние дни здесь невероятно прохладно. Уютно журчат родники, по извилистому руслу среди крупных валунов быстро течет ручей, напоминая скорее горную речку. И щедро несет она родниковые воды в реку Уса. Зимой родники не замерзают, и в любое время года родниковая водичка одинаковой температуры, где-то градусов 10. Тихо здесь, спокойно и немноголюдно. Такое умиротворение для души и тела, особенно после шумного и суетного мегаполиса. Каждой клеточкой чувствуешь какую-то загадочную ауру этого необычного места.

Катерина любила Степана, а Марко побаивалась…

Хочется рассказать про белорусскую достопримечательность, которую люди называют Голубой криницей или иногда Синим колодцем. Расположена она в Славгороде Могилевской области. Чистейшая вода бьет с большой глубины, образуя красивое озерцо ярко бирюзового цвета. Говорят, что вода здесь богата разными полезными соединениями - кальцием, магнием, натрием, калием, а цвет у нее такой замечательный, потому что она проходит через мел. В религиозные праздники здесь всегда люди. Все хотят перейти ручеек, вытекающий из криницы три раза, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Но покупаться здесь не получится, вода холоднющая, ее температура круглый год около 6 градусов. По легенде, здесь принимали крещение наши предки радимичи. Но в те времена источник был сильнее, бил из-под земли на высоту двух метров.

По легенде, криница эта появилась из-за спора за женскую любовь. Когда-то на берегу реки Сож жили люди. Среди мужчин выделялись Марко – мужественный и мрачный воин, а также красивый весельчак Степан. Катерина любила Степана, а он ее. Однако и Марко любил Катерину и хотел взять ее в жены. Девушка побоялась отказать сильному воину и придумала для своих женихов испытание. Для Степана она выбрала небольшой камень, а для Марко – огромный валун, а затем предложила им перебросить их через реку. Чей дальше улетит, тому она и достанется. Марко оказался сильнее и перебросил свой валун намного дальше. Поняла Катерина, что проиграла, но сдаваться не захотела. Взобралась она на этот самый валун и бросилась в реку Сож. Расступились воды, и из-под земли забил источник – голубой, цвета очей Катерины. Так, согласно легенде, и появилась Голубая криница. Валун, который был брошен Марко, и сегодня лежит на том же месте в нескольких десятках метров от источника. Говорят, что камень сохранил богатырскую силу воина, поэтому с теми, кто к нему прикасается и хорошенько просит, он им делится.

Екатерина, Минск.

ВАЛУНЫ

Нужен дождь? Приподними камень

В Логойском районе возле деревни Кременец есть камень, который местные жители считают особенным. Издревле на Пасху люди несли к камню крашеные яйца, на Троицу - зеленые веточки, а на праздник Ивана Купалы девушки оставляли у камня веночки. Грибники идут в лес - обязательно просят у камня удачи, но и часть собранных даров после тихой охоты не забывают оставить. Молодежь тоже не забывает о камне: на второй день свадьбы или на день рождения частенько одаривают валун.

На поверхности камня - пять лунок, дождевая вода из которых считается лечебной. Раньше этот валун называли Даждьбога, поскольку во времена засухи местные жители приходили к валуну, приподнимали его и ставили под него колья - и на следующий день обязательно шел дождь. Если же дождя было достаточно, колья из под валуна доставали.

Елена.

Невестин камень

Этот Невестин камень - один из неофициальных чудес Ошмянщины. Огромный валун, более двух метров высоты, имеет одну как будто бы отполированную сторону. Известность свою Невестин камень приобрел благодаря красивым представлениям и легендам, которых местные жители знают множество. По одному из них, в большой камень превратилась местная девушка, которая бросилась в полноводный тогда ров, на дне которого и сейчас лежит глыба, вслед за своим утопающим-женихом. Вмиг вода высохла, а все слезы невесты превратились в камень. Если верить другому преданию, то камень появился на месте языческого капища, где в дохристианские времена наши предки вступали в брак. По другой версии, под этим камнем погребено послушница, которая искренне молилась за счастье молодых женщин в браке.

Фото: Анжела Кленовик

У местных жителей раньше существовали приметы для молодых: хотите встретить свою любовь, хотите счастливой семейной жизни, хотите детей – идите к камню. Сейчас камень полузабыт, а раньше слава о нем шла по всей округе.

Кленовик Анжела Александровна

Расколотый валун

Хочу рассказать об уникальном каменном спасателе, который находится в пригороде Слонемщины, рядом с усадьбой «Альбертин». Там растет знаменитая Каролинская липа и находится особенный камень. Это самый крупный валун на Слонемщине, который расколот на две части. С историей этого раскола связана красивая

легенда: возвращался как-то пан Пусловский в свое имение, когда началась

сильная гроза. А рядом с лесной дорогой лежал этот валун. Вышел пан из

кареты и спрятался от грозы под это каменный козырек. В это время и

ударила молния по валуну и расколола его на 2 части. В благодарность за

свое спасение пан Пусловский приказал привезти валун в свое имение.

Рабочие начали выкапывать валун, вырыли 4 метровую яму, но основания

камня так и не нашли. Тогда у спасательного валуна решили поставить

крест. Со временем, крест исчез, но валун цел и по сей день. Вот такая история.

Поворотная Марина Николаевна.

Камни-пограничники

Есть в Беларуси, и не только на нашей земле, Борисовы камни, происхождение которых ученые относят к древним векам. Известно о нескольких дошедших до наших дней Борисовых камнях: два из них находятся на севере Беларуси, один под Минском, а еще один - в московском музее-заповеднике «Коломенское». Есть предположения, что камни являлись пограничными знаками и обозначали границу Полоцкого княжества. Один из самых старых камней находится в Полоцке. Долгое время камень лежал на дне Западной Двины и выходил из воды примерно в конце июля, когда река мелела и жали хлеб - может быть, поэтому его и назвали Борис-Хлебник. Камень пытались достать из реки в 1889 году, но техники тогда не было, и достали его только в 1981 году. Привезли в Полоцк и установили около Софийского собора, где он находится и по сей день.

Даша Ковалькова, 11 лет.

ДУБЫ

Дуб-«пенсионер» с тазиком

Мой рассказ будет о дубах, а их, приметных, в Беларуси много. 50 лет назад памятником природы был объявлен дуб, который до сих пор растет в Малоритском районе Брестской области неподалеку от деревень Роматово и Пожежин. Лесники утверждают, что дубу этому лет под 900. Высота дуба была когда-то 46 метров, но потом в дерево попала молния и сбила макушку. Теперь дуб, как и положено пожилому человеку, стал пониже, где-то 38 метров от земли.

Фото: личный архив.

Более десятка лет назад любители скалолазания из Бреста взяли над дубом шефство. Они спилили усохшую вершину, смастерили громоотвод и прикрепили его. Теперь дуб выглядит так: на верхушке закреплена железная основа, напоминающая тазик, от нее проведены по стволу специальные провода, которые уходят в землю. Дуб теперь защищен от молний.

Дмитрий Северинчик, Брест.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На концерт Ёлки мы вручим билеты Павлу, Дмитрию Северинчику и Даше Ковальковой, а диски с автографом Ёлки достанутся Виктору Малухе, Елене и Алене Лапковской.