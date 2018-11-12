Чтобы спасти зрение, не позволяйте катаракте созреть!

У этой болезни нет сезонных обострений. Резкое ухудшение может наступить совершенно неожиданно, и операция по удалению хрусталика станет просто необходимостью. Правильно ли поступают те, кто дожидается этого момента? Почему после операции по удалению катаракты не накладывают швы? Кто после замены хрусталика будет носить очки, а кто нет? Мы собрали несколько вопросов о катаракте и ее лечении. Разобраться с ними помог врач-офтальмолог Павел Беляковский, главврач центра микрохирургии глаза VOKA, хирург высшей категории, кандидат медицинских наук.

«Катаракта может созреть настолько, что будет заметна даже внешне»

«Катаракта не груша, не надо ждать, пока она созреет» - офтальмологи любят цитировать эту фразу своего знаменитого коллеги профессора Святослава Федорова. Чем же плоха перезрелая катаракта?

- Во-первых, она ухудшает диагностику. Если сформировалась зрелая катаракта, врачу сложнее наблюдать глубже лежащие среды глаза. А там может быть и дистрофия сетчатки, и глаукомные процессы, которые приведут к последующим осложнениям.

Заменить хрусталик в любом случае можно. Но сам по себе он только оптика, линза, которая проводит и подстраивает изображение. А если воспринимающая система - сетчатка - плохая, и за время, пока зрела катаракта, развился какой-то дегенеративный процесс, то при имплантации даже самого дорогого хрусталика зрительная функция будет низкой.

Кроме того, есть определенные формы злокачественной катаракты, когда она не просто созревает, а начинает набухать. Хрусталик увеличивается, подвигает радужную оболочку вперед, сильно повышается внутриглазное давление, что может в итоге привести к гибели зрительного нерва и слепоте. То есть технически хрусталик поменять можно, и он будет стоять - новый, прозрачный, а проведения нервного импульса через зрительный нерв не будет, потому что его структуры погибли из-за высокого внутриглазного давления.

Поэтому, чтобы оперативное лечение катаракты было прогнозируемое, не надо сидеть и ждать, когда она созреет.

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Если у человека на глазу заметна белая пелена - это значит, что катаракту можно увидеть даже снаружи?

- Если побелел глаз и не видна радужная оболочка - это, скорее, бельмо роговицы. И его появление может быть связано с воспалительными процессами, какими-то заболеваниями, которые приводят к помутнению роговицы. Но и катаракта может стать заметной внешне.

В молодости хрусталик мягкий, поэтому может менять свою форму, настраивая изображение. С годами, когда он начинает уплотняться, эта способность теряется, изображение становится все хуже. Но и это еще не все. На фоне различных заболеваний или в силу возраста (а с ним связано изменение обмена веществ, атеросклероз и т. д.) он начинает мутнеть. Образуется катаракта. Если долго ничего не предпринимать, то катаракта может созреть настолько, что зрачок станет белым или сероватым, и тогда она будет заметна даже внешне.

Если ничего не беспокоит, как часто надо обследоваться у офтальмолога, чтобы не упустить начало развития катаракты?

- Раз в год. Если нет никаких заболеваний и жалоб.

«Если есть астигматизм, подбирается хрусталик, который его исправляет»

Правда, что у каждого офтальмохирурга есть свой почерк, и после операции можно определить, кто ее делал?

- Да, мы на хрусталике расписываемся. Это шутка! Но разница есть. В операции по удалению катаракты важна не только техника, но и руки хирурга, опыт его работы в аппаратной хирургии.

Почему после удаления хрусталика, диаметр которого чуть меньше сантиметра, на глаз не накладывают швы?

- Потому что разрез на роговице делают микроскопический - 2 - 2,2 мм. Можно сказать, прокол, который необходим, чтобы ввести инструментарий, который дробит хрусталик и удаляет раздробленную массу. Через этот же разрез вводится искусственный хрусталик. Он достаточно мягкий для того, чтобы его можно было свернуть в трубочку (в капсулярной сумке он самостоятельно разворачивается). На роговице нет сосудов, и разрез такого размера закрывается сам по себе, не требует швов.

Глаз у каждого из нас так же индивидуален, как и сам человек. Как в таком случае подобрать для него хрусталик?

- Параметры хрусталика рассчитывает специальная программа, которая учитывает индивидуальные особенности. Если, например, есть астигматизм, подбирается хрусталик, который его исправляет. И диоптрийная сила будет характерная для данного человека. Иногда бывает настолько высокая близорукость, при которой ни один хрусталик не даст хорошего эффекта. В таких случаях подбирается хрусталик, который максимально может помочь, а остаточная близорукость дорабатывается лазерной коррекцией. Это позволяет человеку, который видел плохо даже в контактных линзах с максимальной коррекцией, вылечить катаракту и вернуть зрение. Это сложная работа. И не всякий врач за нее возьмется. Поэтому большая удача для нас работать под руководством профессора Позняка - его опыт, знания помогают решать серьезные и сложные задачи.

«Если у вас вторичная катаракта, радуйтесь, что не дистрофия сетчатки и не глаукома»

Почему возникает вторичная катаракта? Ведь замена хрусталика должна избавить от нее на всю оставшуюся жизнь.

- Сразу скажу, что это не страшно и поправимо. Если у вас вторичная катаракта, радуйтесь, что не дистрофия сетчатки и не глаукома. Потому что в большинстве случаев пелена, которая может появиться уже после замены хрусталика, легко устранима. Теперь о причинах. Когда мы оперируем катаракту, убираем старый хрусталик, но задняя стенка капсулы, в которой он крепится за связки, остается. Она-то и может помутнеть со временем. Убирать капсулу нежелательно - она дает возможность новому хрусталику зафиксироваться и прижиться.

Когда она выполнила свою функцию и помутнела, ее спокойно можно убрать лазером. Займет это 5 - 10 минут. Это стандартная, амбулаторная процедура, которая не должна пугать пациента.

Какую роль в развитии катаракты играет наследственность? Скажем, если у родителей катаракта появилась в 50 лет, значит ли это, что и у детей она возникнет в том же возрасте?

- Нет. Но есть определенные генетические заболевания, которые включают в том числе и катаракту. Вот на это надо обращать внимание.

«Можно обеспечить хорошее зрение и вблизи и вдаль без очков»

Почему после замены хрусталика некоторые люди продолжают носить очки?

- Все зависит от желания и возможностей пациента. В беседе с хирургом он решает, какой эффект хочет получить от операции. Разные модели хрусталиков дают разные возможности: хорошо видеть своими глазами вдаль, а вблизи пользоваться очками, либо наоборот, читать книги без очков, но надевать их для того, чтобы видеть далеко. А можно обеспечить хорошее зрение и вблизи и вдаль с помощью более дорогого мультифокального хрусталика. Право выбора есть у каждого пациента.

Катаракта действительно неизбежна? Неужели не изобрели какие-то капли, которыми можно ее предотвратить?

- Есть такая шутка у офтальмологов «Не тратьте деньги на дорогие капли - лучше откладывайте их на хороший хрусталик». Операция по удалению катаракты - это жемчужина хирургии. Потому что эффект прогнозируемый и проблема решена раз и навсегда.