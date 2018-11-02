Девять концертов и спектакль: 10 самых крутых мероприятий ноября

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T13:52:42+03:00

В ноябре, конечно, ужасно хочется лежать дома под одеялом, но надо веселиться. Подсказываем, куда идти

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10. Владимир Кузьмин

5 ноября в КЗ «Минск». Билеты от 43 до 133 рублей

Владимир Кузьмин уверяет, что он единственный рокер на пространстве бывшего СССР. Близко к своей славе он подпускает только… «Океан Эльзы». Ну, это как он хочет, а вот зрители по-прежнему любят его старые песни – «Моя любовь», «Когда меня ты позовешь», «Эй, красотка», «Симона», «Сибирские морозы». В Минск Кузьмин приедет вместе с группой «Динамик».

9. «Хор Турецкого»

7 ноября в общественно-культурном центре в Гомеле

8 ноября во Дворце искусств в Бобруйске

9 ноября во Дворце Республики в Минске

Билеты от 50 до 200 рублей

Почти 30 лет на сцене - аншлаги, аншлаги, аншлаги!

У арт-группы «Хор Турецкого» уже 28 лет аншлаги. Повторим? Группа с руководством Михаилом Турецким едет на гастроли по городам Беларуси с программой «Лучшее».

8. Therr Maitz

Фронтмен Therr Maitz – полуфиналист российского «Голоса» Антон Беляев. Кроме музыкальных заслуг продолжает собирать и другие награды: в 2015-м стал «Человеком года-2015» в категории «Музыкант года» журнала GQ, в 2016-м попал в топ-100 самых стильных мужчин, а в 2017-м стал мужчиной года по версии журнала LF City. Вот и проверим!

25 ноября в клубе Prime Hall. Билеты от 35 до 85 рублей

7. Спектакль «Контора»

16 ноября на сцене Музыкального театра. Билеты от 20 до 50 рублей

Спектакль в жанре «пластической комедии» о жизни обычного офиса. Босса играет автослесарь Стас из клипа группы «Ленинград» «Экстаз» - актер Антон Филипенко.

6. Лолита

15 ноября во Дворце Республики. Билеты от 35 до 160 рублей

14 ноября у Лолиты юбилей – 55 лет. А 15 – концерт в Минске! Будет все: «Зараза», «За пивом», «Я обиделась», «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «Ты – мое море», «Снилось мне»…

Первый концерт в 55-летнем возрасте Лолита даст в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, в Беларусь Лолита любит приезжать, потому что это родина ее мужа Дмитрия Иванова.

5. Дмитрий Маликов

16 ноября во Дворце Республики. Билеты от 30 до 130 рублей

Через пару лет Маликов отметит 50-летие, но в это трудно поверить, глядя, как виртуозно он управляется с твиттером, в котором он покорил нынешнее поколение.

Фото: Гусева Евгения

На концерте в Минске Дмитрий Маликов споет все свои хиты, приходите все.

4. Ёлка

6 ноября в клубе Prime Hall. Билеты от 63 до 123 рублей

Елка любит котов, русский рэп и петь. А концерты называет не шоу, а как квартирниками: это всегда душевно и по-домашнему.

Фото: Николай Оберемченко

3. Хосе Каррерас

25 ноября во Дворце Республики. Билеты от 70 до 650 рублей

Всего шесть слов: легендарный испанский оперный тенор Хосе Каррерас! Каррерас известен интерпретациями произведений Верди и Пуччини. Он не только талантливый, но и мужественный человек, победивший лейкемию. В Минске Хосе Каррерас исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении симфонического оркестра Беларусь. Дирижировать будет маэстро Аркадий Берин.

2. Anastacia

20 ноября во Дворце Республики. Билеты от 40 до 120 рублей

Это будет второй за три года концерт американской певицы.

В 2015 году Anastacia выступила в Prime Hall, в этом году выйдет на сцену Дворца Республики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот раз с президентским оркестром. Всех, кто придет, ждет смесь соул-, поп- и рок-музыки с нового альбома Evolution.

1. Brit Floyd

24 ноября во Дворце спорта. Билеты от 55 до 160 рублей

У Pink Floyd есть три трибьют-группы, которым они дали личное разрешение на то, чтобы те исполняли их музыку. Brit Floyd уже доказывали белорусским зрителям, что тоже не лыком шиты! Сходите на концерт Eclipse World Tour 2018 – будет еще и Президентский оркестр Беларуси.