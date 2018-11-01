Беларусь обошла Швейцарию в рейтинге Doing Business

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-01T15:51:12+03:00

Сейчас мы занимаем в нем 37-е место из 190

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Каждый год эксперты Всемирного банка каждый год составляют рейтинг Doing Business («Ведение бизнеса»). Он помогает понять, в каких странах предпринимателям проще всего работать. Эксперты оценивают десять критериев: простоту открытия бизнеса, возможность получить кредит, систему налогообложения, торговлю с другими странами, процедуру банкротства и так далее.

Из 190 стран, участвующих в рейтинге, Беларусь заняла 37-е место. Это на одну строчку выше, чем в прошлом году, а в 2016-м мы были на этом же 37-м месте. Так что Беларусь, можно сказать, отыграла свои позиции. К слову, это хорошие позиции для нашей страны. Когда рейтинг опубликовали впервые в 2006 году, мы стартовали аж со 106 места, но потом начали с разной скоростью, но подниматься вверх.

По сравнению с прошлым годом авторы рейтинга отметили несколько положительных изменений:

- Беларусь упростила процедуру открытия бизнеса благодаря отказу от обязательной регистрации книги учета проверок и разрешив ее покупку в течение шести месяцев с момента регистрации. Также Беларусь упростила получение разрешения на проведение строительных работ, переведя их на принцип «одного окна», - отмечают эксперты Всемирного банка.

В рейтинге мы оказались между Нидерландами и Швейцарией (которую, между прочим, обогнали). Но почти все наши соседи разместились на еще более высоких строчках. Например, Литва заняла 14-е место, Россия – 31-е (см. инфографику). А проще всего в мире вести бизнес в Новой Зеландии, Сингапуре и Дании.

Помимо места в общем зачете эксперты составили отдельные рейтинги еще и по каждому из десяти критериев. Выше всего мы поднялись в категории «Регистрация собственности» - на 5-е место! А хуже всего дела с уплатой налогов, здесь мы только 99-е. Составители рейтинга отметили, что владельцам бизнеса в Беларуси в течение года нужно заплатить семь различных налогов и потратить на это 184 часа, при этом общая сумма налогов отнимает примерно 53% прибыли.