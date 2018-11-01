«Лiстапад-2018»: от «Холодной войны» до «Сердца мира»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-01T14:44:20+03:00

Мы выбрали для вас 7 фильмов, которые не стоит пропускать на кинофестивале.

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Кажется невероятным, но «Лiстападу» уже четверть века. Уже в эту пятницу откроется 25-й юбилейный международный фестиваль. Он будет посвящен памяти известного режиссера Киры Муратовой и пройдет под слоганом «Познавая белый свет» (так назывался ее фильм 1978 года).

В этом году зрителям представят 167 картин из 48 стран. Впервые в Минске покажут фильмы из Кении и ЮАР. Лучших будут определять в четырех номинациях: игровое, документальное, национальное кино, а также «Молодость на марше» для кинодебютов.

Конечно, за фестивальную неделю посмотреть все фильмы обычному зрителю совершенно нереально - поэтому мы выбрали на свой вкус 7 картин, которые не стоит пропустить. Не претендуя, разумеется, на истину в последней инстанции.

«Холодная война»

Кадр из фильма "Холодная война"

Этот фильм открывает «Лістапад». Это чувственная драма, которая разворачивается в 50 - 60-е. Ее герои - 20-летняя певица Зули и 40-летний музыкант Виктор, которые в период железного занавеса не могут быть вместе и вместе с тем не могут жить друг без друга. Они расстаются и встречаются вновь - в Берлине, Югославии и Париже… Автор фильма Павел Павликовский посвятил этот фильм родителям. В Каннах он был удостоен в этом году «Золотой пальмовой ветви» за эту черно-белую картину.

Сеансы: 2 ноября,12.30 - «Центральный», 17.30 - «Москва»; 3 ноября, 19.30 - «Falcon Club Бутик Кино».

«Сердце мира»

Собаки лучше людей, - считает ветеринар Егор

Российско-литовский фильм Наталии Мещаниновой. В этом году получил Гран-при «Кинотавра». Один из лучших российских фильмов - история ветеринара Егора, который лечит лис, барсуков и собак на притравочной станции и не хочет другой жизни. Ведь животные лучше людей, они не предают. Егор живет в пристройке рядом с домом хозяина станции Николая Ивановича и берется за любую работу, лишь бы стать частью его семьи.

Сеансы: 7 ноября, 19.00 - «Центральный», 8 ноября, 19.00 - «Falcon Club Бутик Кино».

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»

Чтобы стать варваром, достаточно, чтобы замолчала твоя совесть.

Фильм румынского режиссера и сценариста Раду Жуде удостоен «Хрустального глобуса» на кинофестивале в Карловых Варах. Юная художница Мариана Марин восстанавливает исторические события 1941 года, в ходе которых румынское правительство при помощи армии устроило этническую чистку на Восточном фронте. Фильм - своего рода новая редакция работы Ханны Арендт о банальности зла. При помощи годаровской бескомпромиссной формы повествования, фильм демонстрирует, что к варварству приводит не только совершение жестоких поступков - чтобы сделать человека варваром, иногда достаточно всего лишь замолчавшей совести.

Сеансы: 4 ноября, 21.30 - «Центральный», 9 ноября, 21.00 - «Пионер».

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот»

Кадр из фильма "Моего брата зовут Роберт, и он идиот"

Фильм - участник основной конкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Эту провокационную картину немецкого режиссера Филипа Грёнинга у нас покажут во внеконкурсной программе игрового кино «Мастер-класс». Близнецы Роберт и Елена валяются в кукурузном поле. Между разговорами о Хайдеггере Елена пытается выяснить, спал ли Роберт с ее лучшей подругой, и сама заключает пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Если Елене это не удастся, брат заберет ключи от «Гольфа». Если она победит - ему придется исполнить ее желание. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.

Сеансы: 7 ноября, 11.00 - «Центральный», 9 ноября, 21.00 - «Пионер».

«Не чужие»

"Не чужие" - еще одна попытка исследовать загадочную русскую душу

Последний фильм Веры Глаголевой как режиссера. На «Лiстападзе» его покажут вне конкурса.

В русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки покорить Москву. Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами…

Сеансы: 5 ноября, 19.00 - «Falcon Club Бутик Кино», 6 ноября, 17.00 - «Пионер».

«Юли»

История одного из легендарных кубинских танцоров, который стал первым темнокожим Ромео Лондонского королевского балета

Работа испанского режиссера Исиары Больяин о «загадочной кубинской душе». Юли - прозвище, которое дал Карлосу Акосте его отец Педро. Юли с детства осваивал «свои университеты» на улицах бедняцкого квартала в Гаване. Но Педро, распознав в сыне талант, заставил его поступить в Национальную балетную школу Кубы. Против воли Юли мир танца очаровал мальчика. Так началась история одного из легендарных кубинских танцоров, который не останавливался ни перед какими табу и стал первым темнокожим Ромео Лондонского королевского балета.

Сеансы: 7 ноября, 21.40 - «Центральный», 9 ноября, 19.20 - «Falcon Club Бутик Кино».

«Романтики «303»

Название фильму дал старенький кемпер "Мерседес 303", на котором герои путешествуют по Европе

Этот фильм австрийского режиссера Ханса Вайнгартнера покажут во внеконкурсной программе игрового кино «Человеческие комедии». 24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер «Мерседес 303» и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Ее случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германии, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете и все больше привязываются друг к другу. Новая влюбленность не входит в их планы, но разве возможно сопротивляться чувству, если ты молод! Особое внимание зрителям стоит обратить на саундтрек.

Сеансы: 7 ноября, 19.00 - «Falcon Club Бутик Кино», 9 ноября, 18.30 - «Пионер».