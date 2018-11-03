Конкурс KP.BY: голосуйте за участников шоу «Талент краіны - 3» на ОНТ

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-02T22:34:20+03:00

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В третьем сезоне «Талента краiны», как и в предыдущих двух, соревнуются талантливые дети от 5 до 15 лет из всех уголков Беларуси. Попробовать себя можно в четырех жанрах: вокал, хореография, инструментальное искусство и оригинальный жанр. Чтобы оценка была объективной, участников также разделили на возрастные группы: младшие (от 5 до 10 лет) и старшие (от 11 до 15). Кстати, в новом сезоне зрители увидят новую пару ведущих - Евгения Булку и Надежду Клементенок.

Одновременно с началом проекта на сайте kp.by стартует онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат призы от нашего партнера - книжного интернет-магазина biblio.by: сертификат на 50 рублей на покупку книг и любых других товаров на сайте biblio.by или в любом из магазинов города «Книжный дискаунтер biblio.by». А также победителей ожидают призы от «Комсомолки». Голосовать можно до 17 декабря, а имена победителей мы озвучим 19 декабря на сайте kp.by.

Поддержите юные таланты и сами получите шанс стать обладателями сертификата интернет-магазина biblio.by и подарков от «Комсомолки»!

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Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

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