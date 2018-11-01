ЦТ-2019: отличники останутся с высокими баллами, а двоечники покажут лучшие результаты?

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-01T16:21:51+03:00

Баллы за цт в следующем учебном году будут считать по-новому Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще прогнозируют, что баллы в 2019 году станут выше, чем в 2018-м

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На централизованном тестировании в следующем учебном году баллы будут считать по-новому. Теперь за все верно выполненные задания абитуриент получает от 40 до 80 баллов - в зависимости от предмета. Этот балл называют первичным, его переводят в тестовый. Это уже итоговый результат, который и пойдет в сертификат.

- Первичные баллы отражают не знания, а рейтинг в данном тесте, - говорит директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. - Вы поменяете тест, измените сложность заданий - и получите другие значения. В любом учебнике по измерению знаний сказано, что нельзя останавливаться на первичных баллах.

Как первичный балл превратится в тестовый? Сначала в РИКЗе говорили о коэффициенте, на который будет умножаться цифра.

- Выражение про коэффициент очень неудачное, - объясняет Миксюк. - Новая методика предполагает более сложную обработку, чем просто умножение на заранее известный коэффициент. В зависимости от того, сколько процентов абитуриентов выполнили задание, ему будет присваиваться стоимость.

В РИКЗе говорят, что с новой методикой знания будут оцениваться объективно, называют подход научным и приводят в пример зарубежный опыт. Несмотря на убеждения чиновников, некоторые педагоги в это не верят и написали в РИКЗ обращение с просьбой отменить новую систему подсчета.

- Будете как-то реагировать на обращение? - поинтересовались мы у Юрия Миксюка.

- А как мы можем реагировать? - уточнил директор РИКЗ. - Сегодня я дал интервью. Возможно, пообщаемся со специалистами, которые изучают тестологию, чтобы они привели еще доводы. Обычно, если аргументов больше не остается, мы ссылаемся на зарубежный опыт.

Одна из претензий педагогов в том, что баллы будут выше и у двоечников будут шансы получить неплохой результат.

- Старая методика выдавала правильное значение для хорошо подготовленных абитуриентов, - комментирует Миксюк. - А для тех, кто в области средних и низких значений, она баллы занижала. Тот, кто показывал лучшие знания, будет иметь высокие баллы и сейчас. В области низких и средних баллов что-то поменяется, но поменяется объективно. Там, где были невысокие проходные баллы, они с большой вероятностью повысятся.

Сертификаты ЦТ действуют два года. Это значит, что в этом году абитуриенты могут принести прошлогодние результаты. Но получается, что делать это невыгодно.

- После 70 - 75 баллов старая и новая методика дают одинаковые результаты, - уверяет Миксюк. - Поэтому переживать этим абитуриентам не стоит. Остальным абитуриентам я бы советовал еще раз пройти тесты и получить более высокий балл. Тем более может возникнуть повышение порога.