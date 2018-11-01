В 2019 году мы будем работать больше немцев, но меньше, чем греки

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-01T16:19:54+03:00

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В октябре правительство окончательно определилось с нормой рабочего времени на 2019 год. Так, при пятидневной рабочей неделе по 40 часов белорусы будут трудиться в следующем году 2008 часов, а при шестидневной - 2016 часов. Это на 8 и 6 часов соответственно меньше, чем в 2018 году. Такая разница связана с обилием выходных в мае, который, возможно, порадует работающих граждан целой неделей каникул.

Много это или мало? Мы решили сравнить годовые нормы рабочего времени в Беларуси со странами-соседками и понять, почему в ЕС работают меньше, а зарабатывают - больше.

В России на январь и май традиционно приходится меньше всего рабочих дней в году (в 2019-м лишь 17 и 18 соответственно), что значительно сокращает объем рабочего времени за 12 месяцев. Судя по производственному календарю на следующий год, при 40-часовой пятидневке россияне отработают 1970 часов. Рабочих дней в Украине всего на три больше, чем в России. Так что норма рабочего времени у нашей южной соседки не слишком отличается от восточной, и в 2019 году составит 1993 часа. В Литве и Латвии также будут работать меньше, чем в Беларуси, - по 2002 и 1995 часов соответственно.

Только в Польше норма запланированного рабочего времени на 2019 год равна белорусской - 2008 часов. При этом число выходных у поляков - 114 дней, что почти в два раза больше, чем у нас. Так, в 2018 году в Беларуси было только 60 выходных и праздничных дней.

Согласно последнему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое было опубликовано в 2018 году (соответственно, некоторые данные в нем - за еще более ранние годы), больше всего в мире работают жители Мексики - 2255 часов при 43-часовой трудовой неделе. Почти столько же времени вынуждены проводить на работе и жители Коста-Рики - 2200 часов. В Евросоюзе наибольшее количество часов в год работают греки - 2035 часов. А самыми эффективными оказались немцы - работают всего 1363 часа. Для сравнения, среднегодовая норма рабочего времени в США составляет 1783 часа.

По мнению экспертов ОЭСР, различия в нормах трудового времени объясняются культурными и социально-экономическими факторами. К примеру, в Южной Корее долгая рабочая неделя в конце прошлого века способствовала экономическому росту. Но начали падать темпы рождаемости и производительность. Местные власти сделали выводы и сократили нормы рабочего времени.

Мир вообще понемногу идет к сокращению рабочих часов. Так, в половине стран Евросоюза среднегодовая норма рабочего времени уже не превышает 1500 часов. Но, важный момент, в развитых странах она четко увязана с повышением производительности труда. По данным ОЭСР, в среднем рабочие в Германии, где одна из самых коротких рабочих недель (35,3 часа, меньше только в Голландии - 30 часов), на 27% продуктивнее, чем их британские коллеги (в Великобритании - 36,5 часа).

Как удается сохранять высокую производительность при сокращении рабочего времени? Аналитики ОЭСР объясняют это тем, что работодатели используют инновационные технологии, которые минимизируют рутинную работу, а также инвестируют в развитие креативных навыков сотрудников.