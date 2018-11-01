СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-01T22:33:35+03:00

Гендиректор «Белавиа»: Когда я лечу в отпуск, плачу деньги - мне тоже кажется, что у нас дорогой билет. Даже подшучиваю над своими…» Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиаторы рассказали о ценах на билеты, новых самолетах и маршрутах, и о сроках строительства второй взлетной полосы

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Полоса, по которой сейчас взлетают самолеты в Национальном аэропорту «Минск», нуждается в ремонте. Сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы, и раньше планировали, что ее формальное открытие произойдет 7 ноября. Но принимать самолеты она сможет только весной следующего года - в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями.

- В ноябре мы закончим лишь строительные работы, - рассказал «Комсомолке» замдиректора столичного аэропорта Василий Корнев. - После этого нужно будет устанавливать оборудование, проходить сертификацию. Тестовая посадка первого самолета произойдет не раньше весны следующего года.

В ближайшие месяцы в терминале аэропорта появятся стойки для саморегистрации и для самостоятельной обработки багажа, это избавит пассажиров от стояния в очереди.

Переговоры с Wizz Air и Ryanair результатов пока не дали

На пресс-конференции белорусских авиаторов зашла речь о снижении цен на билеты от «Белавиа», а также о появлении в Беларуси лоукостеров - бюджетных авиакомпаний с низкими ценами. С приходом лоукостеров, к сожалению, подвижек никаких нет. Департамент по авиации начинал переговоры с венгерской Wizz Air и ирландской Ryanair, но дальше дело не сдвинулось.

По словам экспертов, авиакомпании недовольны ценами на обслуживание своих самолетов в Минске и необходимостью согласовывать тарифы с белорусской стороной. Мол, белорусский авиационные власти не руководствуются принципом открытого неба. Белорусская сторона уверена, что дотировать деятельность иностранных лоукостеров ей неинтересно, а их появлению в Беларуси мешает низкий пассажиропоток. Мол, даже с низкими ценами на билеты белорусы не будут летать, например, в Лондон или Париж по десять раз в месяц, как это делают, скажем, литовцы.

Зато гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров рассказал о новинках в полетах. 30 ноября состоялся первый прямой рейс в Кишинев, цена - от 153 евро в обе стороны, время в полете - полтора часа. Раньше лететь до Кишинева можно было только с пересадкой. 17 декабря откроется регулярный рейс в Воронеж, цена билетов - от 179 евро в обе стороны. Также ведется работа над открытием рейса в Мюнхен.

А в следующем году «Белавиа» планирует открыть рейсы в Мурманск и Таллинн. Чартеры в Египет этой зимой полетят из всех областных центров страны.

Снизить цены на 5 - 15 евро можно с помощью нового тарифа

Уменьшить расходы пассажиров можно с помощью изменения законодательства, которое будет допускать возможность безбагажного перелета. Правда, на это может уйти еще полгода и ждать какого-то прорыва тут не стоит - цена безбагажного билета будет всего на 5 - 15 евро меньше стоимости классического билета.

- Мы никогда не сравняемся с уровнем лоукостов, - заявил Анатолий Гусаров. - Все чего-то стоит: и безопасность полетов, и поддержание летной годности, и налоги, и кредиты. Но я думаю, что часть билетов мы сможем предлагать по ценам приемлемым, и мы к этому стремимся.

В то же время Гусаров признался, что часто смотрит на цены билетов как обычный пассажир:

- Когда я лечу в отпуск за свой счет, плачу деньги - и мне тоже кажется, что у «Белавиа» очень дорогой билет. Даже подшучиваю над своими… Когда же считаем всю экономику полетов, мне кажется, что, может быть, даже недостаточно дорогой. У лоукостов совсем другие механизмы.

- Часто говорят, что у нас нет открытого неба и из-за этого мы никуда не летим, - заявил директор Департамента по авиации Артем Сикорский. - Но на самом деле это две немножко не связанные вещи. Если есть добрая воля перевозчика выполнять полеты, определенная степень свободы воздуха со стороны авиационной администрации Беларуси будет предоставлена.

Тогда журналисты спросили, не хочет ли сама «Белавиа» создать собственную лоукост-дочку - по примеру «Аэрофлота» и бюджетной «Победы». Но получили отрицательный ответ.

В мае появится новый Boeing 737 MAX, а в 2021 году - новейший Embraer E2

«Белавиа» продолжает обновлять парк. Напомним, прошедшей весной «Белавиа» купила три новых Embraer, еще пять авиакомпания приобретет в лизинг в 2019 - 2020 годах. Поставка первых трех самолетов (двух Embraer-195 и одного Embraer-175) ожидается в апреле 2019 года. Два других авиалайнера будут поставлены в декабре 2019-го и апреле 2020-го.

Кроме того, к 2021 году «Белавиа» планирует купить шесть новейших Boeing 737 MAX8 - их в авиакомпании пока нет. Первый такой самолет прилетит в Минск в мае следующего года. Эти самолеты экономичнее тех, что используются сейчас - а значит, можно ожидать небольшого снижения цен на билеты.

В 2021 году, вероятно, во флоте «Белавиа» появится новейший Embraer E2 - пока таких только пять штук в мире.

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