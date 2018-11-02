Красавица из трио Las Vegas пожертвовала любимыми туфлями ради съемок в шоу

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-02T14:08:34+03:00

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Забавный проект СТВ стартует уже в это воскресенье. Замысел в том, чтобы показать, как столичная штучка, никогда не видевшая вблизи коров, испытывает на себе все прелести деревенской жизни. На эту роль пригласили красотку из Las Vegas, коренную минчанку Елизавету Полещук. В качестве телеведущей она впервые - и сразу в бой! Лизе пришлось строить свинарник, косить траву, пасти баранов, доить козу и корову - в общем, заниматься тем, чем сельских жителей не удивишь. У ее соведущего Владимира Суббота роль наставника, который иногда слегка подтрунивает над ней. Накануне премьеры «Комсомолка» поговорила с Лизой:

- Признайся, сомневалась, прежде чем сказать да?

- Меня поставили перед фактом - через полтора часа надо быть на кастинге. По дороге скинули текст, который нужно прочесть перед камерой. Уходила с кастинга, была уверена, что провалилась. Но через месяц мне сообщили, что я утверждена. Самое смешное, что я даже не знала толком, о чем проект. И только когда продюсеры посветили меня в детали, расхохоталась. Неужели все это буду делать я?! И в первый же съемочный день по задумке продюсеров я утопила в грязи любимые туфли. Кто ж в деревню приезжает на каблуках! А тогда мне казалось, что телеведущая должна выглядеть красиво. Когда камеры выключили, я ревела и оттирала туфли салфеточками. Но, увы, их пришлось выкинуть.

Лиза испытывает на себе все прелести деревенской жизни. Фото: СТВ

- Что было самое неприятное?

- Убийство животных. Увы, часто этим занимаются наши белорусские женщины. Я была в шоке. Думала, они идут и просят это сделать крепкого соседа. Оказывается, нет. Боялась даже говорить потом с этими женщинами.

- Решила стать вегетарианкой?

- Если решу стать вегетарианкой, буду отказываться не только от мяса, но и от одежды из кожи. Когда мы попали на мясоперерабатывающий завод, многим из съемочной группы стало нехорошо. Туши мертвых животных - не самое приятное зрелище.

Лиза говорит, что не всегда могла найти контакт с домашними питомцами. Фото: СТВ

- Как остальные участники группы восприняли твое новое амплуа?

- Работа в Las Vegas не мешает мне сниматься в рекламе и быть телеведущей. Наоборот, это добавляет популярности. Но во время съемок «Деревня. LIVE» мне не делали никаких поблажек. Я не пропускала репетиции, записи и концерты, это даже не обсуждалось! Аня и Катя (солистки группы. - Авт.) поддерживали как могли и первыми узнавали об испытаниях. Целиком я не видела ни одной серии, поэтому премьера будет сюрпризом и для меня тоже. С нетерпением жду старта проекта!

Певица впервые попробовала себя в качестве ведущей. Фото: СТВ

СТВ

«Деревня. LIVE»

Вс. / 10.00