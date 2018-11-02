«До сих пор смешно, когда вспоминаю, как 50 лет назад у медсестры украли чемодан с анализами»

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-02T15:54:36+03:00

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Читатели часто нам звонят и пишут – и на электронную почту, и на обычную. Мы все читаем и иногда публикуем самые интересные истории или пишем заметки после звонков. Но случается, что другие читатели сомневаются в их реальности: а не придумали ли вы это сами, журналисты? Отвечаем: ничего не придумываем. Вот письмо, которое прислала нам несколько дней назад читательница из Минска. Публикуем почти без сокращений.

Фото: читательница «КП».

- Дарю сюжетец. Где-то в 60-х, когда я еще работала в школе №50, произошла эта история. Прихожу я в школу и вижу странную картину: в учительской сидит плачет-заливается наша школьная медсестра, а учителя стоят вокруг, утешая ее, и корчатся от смеха.

Красивая модница в красивом импортном чемоданчике везла анализы детей на санстанцию. В переполненном трамвае, стоя на задней площадке, поставила чемоданчик на пол, увидев знакомую. Пообщались. Пора выходить. А где чемоданчик? Пропал, кто-то позарился.

Вот и плачет, вспоминая, как ей было нелегко собрать это «добро», дети то забывали, то не хотели, особенно мальчики. И вот надо начинать сначала. Тут и я присоединилась к общему веселью, представив физиономию этого незадачливого воришки, когда, открыв крышку, он унюхал, что там. Пообещали помочь сестричке.

Фото: читательница «КП».

Прошло полстолетия, а мне и сейчас смешно. Если вы улыбнетесь, я буду довольна, что написала.

P.S. Вашу газету читаю с перерывами с далеких комсомольских лет. Много уже непонятно, незнакомо, но все равно интересно. И хорошо, что есть кроссворды, тренирую память.

Пишите нам! Мы все читаем.