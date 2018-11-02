«Убийство с особой жестокостью»: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-02T16:12:44+03:00

Девочку лишили жизни из-за того, что она плакала и мешала выпивать. Фото: vk.com

Убитую 8-месячную девочку в квартире нашел отец. Мама и ее товарищ в это время были пьяны

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Расследование жестокого убийства 8-месячной девочки продолжается. Под стражей находятся ее 25-летняя мать и 47-летний знакомый семьи. Следователи обоим предъявили обвинение.

- Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

При задержании у лунинчан взяли анализ крови на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что убийтсво было совершено в нетрезвом состоянии. В крови матери обнаружено 1,6 промилле алкоголя, у ее знакомого - 1,2 промилле.

Обезглавленное тело дочери в квартире обнаружил ее отец. Пока его не было, его супруга выпивала со знакомым семьи. Компанию раздражал плач малышки.

Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Сейчас старшие дети - двое мальчиков 4 и 6 лет - живут с отцом.