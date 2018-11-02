2018-11-02T16:12:44+03:00
Происшествия

«Убийство с особой жестокостью»: матери и ее знакомому предъявлено обвинение

Убитую 8-месячную девочку в квартире нашел отец. Мама и ее товарищ в это время были пьяны
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Девочку лишили жизни из-за того, что она плакала и мешала выпивать. Фото: vk.comДевочку лишили жизни из-за того, что она плакала и мешала выпивать. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Расследование жестокого убийства 8-месячной девочки продолжается. Под стражей находятся ее 25-летняя мать и 47-летний знакомый семьи. Следователи обоим предъявили обвинение.

- Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

При задержании у лунинчан взяли анализ крови на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что убийтсво было совершено в нетрезвом состоянии. В крови матери обнаружено 1,6 промилле алкоголя, у ее знакомого - 1,2 промилле.

Обезглавленное тело дочери в квартире обнаружил ее отец. Пока его не было, его супруга выпивала со знакомым семьи. Компанию раздражал плач малышки.

Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Сейчас старшие дети - двое мальчиков 4 и 6 лет - живут с отцом.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Курсы валют: евро подорожал, доллар стал дешевле
В Бресте маршрутчики подрались из-за того, что один другого подрезал: следователи ищут очевидцев
Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его ботинки: «Снял и показал ему - «Марко» написано»
За три года в Минской области квартиры получили больше тысячи многодетных семей
В Минске задержали диджея и его знакомого за хранение марихуаны
Жителя Вороново, который вывез в лес, раздел и привязал к дереву мужчину, приговорили к 3 годам колонии
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя врезался в забор и пытался сбежать от ГАИ
В Жабинковском районе школьник ударил сотрудника ГАИ по лицу
Россельхознадзор будет месяц мониторить поставки шампиньонов из Беларуси
В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает
У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%
Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди
Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе
«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед
В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года