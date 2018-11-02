«Убийство с особой жестокостью»: матери и ее знакомому предъявлено обвинение
Расследование жестокого убийства 8-месячной девочки продолжается. Под стражей находятся ее 25-летняя мать и 47-летний знакомый семьи. Следователи обоим предъявили обвинение.
- Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
При задержании у лунинчан взяли анализ крови на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что убийтсво было совершено в нетрезвом состоянии. В крови матери обнаружено 1,6 промилле алкоголя, у ее знакомого - 1,2 промилле.
Обезглавленное тело дочери в квартире обнаружил ее отец. Пока его не было, его супруга выпивала со знакомым семьи. Компанию раздражал плач малышки.
Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Сейчас старшие дети - двое мальчиков 4 и 6 лет - живут с отцом.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»