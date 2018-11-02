2018-11-02T15:31:38+03:00
Звезды

Третьим директором «Славянского базара» стал поющий ветеринар

Глеб Лапицкий: «Немного экстравагантен, немного предсказуем и умею удивлять»
Наталья ПАРТОЛИНА
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Глеб Лапицкий стал директором Центра культуры "Витебск". Фото: gck.by.Глеб Лапицкий стал директором Центра культуры "Витебск". Фото: gck.by.
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У Центра культуры «Витебск», а значит, и у Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» новый директор. С 1 ноября официально вступил в должность Глеб Лапицкий.

Ему 30 лет, он женат, воспитывает двоих детей. В 2011 году Лапицкий получил диплом Витебской госакадемии ветеринарной медицины, в 2014-м - Белорусского государственного университета культуры и искусств. Сейчас учится в Академии управления при президенте. Преподавал в ветеринарной академии, был солистом областной филармонии. До назначения на должность директора Центра культуры работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

Лапицкий стал третьим директором «Славянского базара». До него Центр культуры и фестиваль возглавлял Александр Сидоренко, который сменил на этом посту Родиона Басса - человека, который придумал «Базар» и стоял у руля фестиваля 21 год.

«Комсомолка» собрала несколько фактов из биографии нового директора.

1. Глеб Лапицкий не может каждый год отмечать свой день рождения - он родился 29 февраля. Зато несколько лет подряд как раз в конце февраля в родном Витебске у него проходили сольный концерты, и Лапицкий собирал полные залы.

2. В 25 лет Глеб Лапицкий уже успел отметить 10-летие творческой деятельности! Репертуар у него смешанный - шлягеры, песни Муслима Магомаева, партии из мюзиклов... В его копилке дипломы и награды фестивалей и конкурсов разных уровней, но в конкурсе на «Славянском базаре» участвовать ему не доводилось.

В Витебске Глеб Лапицкий сделал неплохую певческую карьеру. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

В Витебске Глеб Лапицкий сделал неплохую певческую карьеру. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

3. Новый директор «Славянского базара» поет лирическим баритоном глубокого матового тембра большого диапазона. Так охарактеризовали его в Витебской областной филармонии, где Лапицкий был солистом с 2010 года.

4. Глеб Лапицкий был ведущим телепередачи «Народное утро», где тестировал разные профессии.

5. Глеб Лапицкий много занимается благотворительностью. Готовясь к одному из своих сольных концертов, он придумал акцию для воспитанников дома-интерната, которую назвал «Особенный день».

6. Будучи поющим ветеринаром, ничего смешного в этом не видел. «Если у меня получается совмещать ветеринарию и эстраду, почему бы и нет?» - отвечал Лапицкий на вопросы журналистов.

Глеб Лапицкий в одном из интервью охарактеризовал себя как немного экстравагантного, немного предсказуемого, но умеющего удивлять.

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