СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-02T15:17:09+03:00

Если собрать все находки, о которых сообщали "Городской молве", горка была бы еще более внушительной! Фото с pixabay - для иллюстрации

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В находках, о которых минчане рассказывают «Городской молве», чаще всего фигурируют украшения из драгоценных металлов - сережки, кольца и т.д.

Новая порция находок – не исключение: тут вам и золотая сережка с камнем, которую нашли 26 октября возле кинотеатра «Октябрь», и найденный 17 октября на ст.м. «Малиновка» серебряный браслет.

Есть и еще кое-что. Эту находку уже со стебом обсудили в соцсетях - удостоверение члена БРСМ на фамилию Шлюбский и банковские карточки нашли месяц назад в урне на ул. Притыцкого. Ну да, такие документы каждый день где попало не валяются.

Объявление «Небольшую сумму денег нашли 17 октября в подземном переходе на ст. м. «Спортивная» тоже скептики не обошли вниманием. А вот не надо смеяться – читательница про находку сама сообщила в редакцию, а назвать сумму наотрез отказалась: «Нашла деньги, но вам не скажу сколько». Удалось выяснить только количество купюр. Хотите подробности? Звоните в редакцию «Ва-банка» по тел. 293-74-60. У нас есть контакты всех, кто сообщил нам о находках.