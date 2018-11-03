2018-11-02T15:16:35+03:00
Минск

Минчанин из дома, где ремонтируют лифт: «Добыть металл и изготовить из него лифт - и то быстрее, чем установить готовый»

«Городская молва». О чем рассказывают минчане журналистам минской газеты «Ва-банкъ»
Александра Андреева.
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«Два месяца на замену лифта - слишком большой срок»

«С 1 октября не работает лифт в 5-м подъезде на ул. Куйбышева,75 – меняют старый на новый, - рассказал Михаил Ильич. – И никто толком не говорит, когда он начнет работать. А дом у нас 9-тиэтажный, и для людей которым из-за возраста или болезней даже на один этаж подняться тяжело, это испытание. Я считаю, что месяц-два на замену лифта – это слишком большой срок. Добыть металл и изготовить из него лифт - и то быстрее, чем установить готовый. За державу обидно!» На доводы о том, что надо время на испытания, обкатку лифта, читатель отвечает, что в современном мире есть возможность ускорить все процессы. А вы как считаете?

Подвал или болото?

Во 2-м подъезде дома №77 по ул. Голодеда что-то пошло не так несколько лет назад, и подвал стал периодически превращаться в небольшой водоем. «В подвале было все затоплено, в подъезде запах болотной сырости невыносимый стоял. Написали не одну заявку – и только через месяц пришел сантехник, почистил, и вода сошла, - рассказывают жильцы этого подъезда. - Запах неприятный после этого еще долго будет выветриваться, а потом все снова повторится. В других подъездах такого нет. У нас просто надо менять систему канализационную…»

Вы сережку не находили?

Мы обещали раз в месяц давать объявления о потерях очень дорогих вещей. И вот что у нас накопилось. «В прошлом году осенью в районе ул. Харьковской внучка-первоклассница потеряла сережку в форме полушария, - рассказала Наталья Михайловна. – Очень жалко, потому что это наша семейная реликвия, память, которая передается уже третьему поколению девочек в семье…» Другая бабушка переживает, что 12-летняя внучка после операции в ДХЦ потеряли и крестик, и сережки. А Светлана прислала фотографию золотой сережки с камешками, пару к которой надеется вернуть. Ждем и мы. Вдруг кто-то вспомнит о находках и решит осчастливить людей, не теряющих надежду!

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