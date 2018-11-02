Прогнозы Всемирного банка: «Рост белорусской экономики замедлится»

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-02T16:11:55+03:00

Эксперты считают, что в следующем году наш ВВП вырастет на 2 - 2,5%, белорусские чиновники ставят на 4%

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Дважды в год эксперты составляют для Беларуси экономический обзор, в котором анализируют, что сейчас происходит в экономике страны и чего стоит ждать в ближайшее время. Сейчас все еще продолжается восстановление, которое началось во второй половине 2017-го. На него повлияли в первую очередь усиление внутреннего спроса, в том числе потребительского, и рост экспорта.

- Рост потребления домохозяйств в основном происходил за счет двух факторов: увеличения реальной зарплаты, которое началось во второй половине 2017 года, и рост кредитования. При этом рост реальной зарплаты значительно превышает рост производительности труда, - рассказала экономист Всемирного банка Марина Сидоренко, представляя новый обзор.

Специалисты полагают, что по итогам этого года прирост ВВП составит 3,4%. Однако в ближайшие два года нас ждет спад до 2 - 2,5%. Белорусское правительство при этом настроено куда оптимистичнее Всемирного банка и делает ставку на прирост минимум 4% в год.

- Нынешнее восстановление основано на циклических факторах. Как только их действие иссякнет и перестанет действовать эффект низкой базы 2017 года, рост экономики замедлится, особенно в обрабатывающей промышленности, - объяснила Марина Сидоренко. - Однако если продолжится уверенная монетарная и денежно-кредитная политика, это будет способствовать расширению деловой активности, особенно в частном секторе.

Если заглянуть в будущее еще дальше, то и рисков эксперты тоже видят больше. Причем как внутренних, так и внешних.

- К внешним мы относим влияние на экономику Беларуси развитие экономик соседних государств, прежде всего России, а также изменение цен на сырьевые товары, - рассказала Марина Сидоренко. - Предстоящие платежи по госдолгу требуют дорогостоящего финансирования. Договоренности с Россией обеспечили некоторое облегчение, но только в краткосрочном периоде. К внутренним рискам мы относим такие факторы, как возможное замедление преобразований в реальном секторе экономики и возврат к политике поддержки внутреннего спроса, особенно в преддверии очередного политического цикла в стране.

Чтобы уменьшить риски, эксперты предлагают сфокусироваться на эффективном распределении ресурсов, простоте ведения бизнеса, создании стимулов для инвестиций и доверии к государственным институтам.