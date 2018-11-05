2018-11-05T11:49:33+03:00
Звезды

Андрей Лученок: «Отец в искусственной коме»

Народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку сделали операцию после обширного инсульта
Эвика ОТТО
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Народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку сделали операцию после обширного инсульта.Народному артисту СССР и Беларуси Игорю Лученку сделали операцию после обширного инсульта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Со 2 ноября Игорь Михайлович находится в реанимации в отделении неврологии Городской клинической больницы скорой помощи Минска. 80-летнему композитору стало плохо ночью с 1 на 2 ноября.

- Отец в искусственной коме уже трое суток. Врачи сделали операцию в пятницу и говорят, что повторная операция не требуется. Мама, сестра и я надеемся только на лучшее. Это случилось так внезапно - никто не ожидал. Был обычный день: мы вместе поужинали, посмотрели телевизор, отец принял свои таблетки, которые ему прописали еще в августе - возрастные проблемы со здоровьем, и лег спать. Врачи говорят, что, вероятнее всего, произошел скачок давления. Возраст у папы уже солидный, - рассказал «Комсомолке» сын маэстро Андрей Лученок.

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