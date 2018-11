Минчанка Юлиана Беляева из "Голоса 7": "Три года живу в США - выиграла Green Сard с первого раза"

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-05T16:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Наставники устроили словесные баталии за Юлиану

В эти выходные перед наставниками «Голоса» вышла обворожительная блондинка из Минска. Юлиана выбрала песню известного американского соул-певца Стиви УандераThey Won’t Go When I Go. После первых же строчек к девушке на слепых прослушиваниях повернулся Константин Меладзе. Невероятно красивый низкий голос певицы покорил маэстро. Следом кнопку нажал Сергей Шнуров, за ним Ани Лорак, а уже на последних аккордах не удержался и Баста. Наставники устроили словесные баталии за Юлиану.

Наставники устроили словесные баталии за Юлиану. Фото: личный архив

- Если вы заметили, я нажал кнопку первым. Что бывает крайне редко, - сказал Константин Меладзе. - По первым звукам человеку опытному (это я на себя намекаю) понятно, какое должно быть продолжение. Вы ни на секунду не обманули наши ожидания. Ни одной левой ноты не было. Это бывает редко.

- Дайте мне сказать, - начал Баста. - Родился я в Ростове, но жил в Беларуси в Гродненской области, Дятловский район, городской поселок Гезгалы. Учился в школе, занимался балетом - было и такое в моей жизни, и еще дзюдо. К чему это я говорю? Я не пойму… (начал было Баста).

- В любом случае прекрасный монолог. Юлиана, делайте выбор, - добавил Меладзе.

В итоге девушка выбрала Константина.

- Вы еще и умная, - обрадовался Меладзе.

"Счастлива познакомиться с Константином - он талантливый композитор и человек без звездной болезни"

«Комсомолка» связалась с Юлианой. Оказалось, она окончила в Минске 1-ю музыкальную школу по классу фортепиано и хоровому пению и даже пела в церковном хоре «Дружба». Дедушка певицы - заслуженный дирижер Беларуси Евгений Марцинюк.

Музыкой участница начала заниматься с 5 лет. Дедушка Юлианы Беляевой - заслуженный дирижер Беларуси Евгений Марцинюк. Фото: личный архив

- Карьеру певицы начала в белорусской группе «Ванильное небо» в 2006 году. Мы выступали на «Славянском базаре», наши песни крутили по телевидению. Были дипломы «Песни года» и «Серебряного граммофона». Но в 2010-м я ушла из группы, поступила на эстрадный факультет Института современных знаний. Моим преподавателем был Петр Елфимов - шикарный педагог! - рассказала «Комсомолке» Юлиана Беляева.

Во время учебы в институте Юлиана собрала кавер-группу Euphoria. Коллектив стал финалистом Национальной премии среди кавер-групп CoverKing 2012, а в 2014-м победил на шоу «Звездный ринг» на СТВ.

Юлиана училась на эстрадный факультет Института современных знаний в Минске. Ее преподавателем был Петр Елфимов. Фото: личный архив

- В 2016 году уехала в Дубай, так как в Беларуси особо не заработаешь. Там выступала и получила хороший опыт, - улыбается Юлиана. - Затем с первого раза выиграла грин-кард и уехала жить в США. Уже три года выступаю в легендарных клубах с обладателями премии «Грэмми»: The Viper Room, Sofitel, Whiskey Go Go. Работаю в интернациональном ВИА 26 Orchestra. Выступаю на показах моды известных модельеров, на топовых вечеринках Лос-Анджелеса. Хочу записать свой альбом.

Три года певица живет в Лос-Анджелесе. Фото: личный архив

В шоу «Голос» красавица пошла, потому что всегда следила за проектом.

- Для меня было важно проверить, повернутся ли на мой голос наставники, если не видят, как я выгляжу. Цели победить нет, не буду объяснять почему. Я уже получила то, ради чего пришла в проект, все остальное - бонус. Счастлива познакомиться с Константином, так как он очень талантливый композитор и хороший человек, без звездной болезни, как многие продюсеры в нашей стране, а также в России, - говорит певица.

Юлиана не только талантливая певица, но еще и невероятная красавица. Фото: Инстаграм.