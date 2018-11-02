«Дочка боится глухоты»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-02T12:15:19+03:00

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Вероника Стречко учится в 5-м классе. Занимается рисованием и танцами. У нее много дипломов и грамот, в том числе международных. Но в любой момент Вероника может перестать слышать и оказаться в полной тишине. Виной всему ее диагноз: хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени.

- В два года дочке установили имплант и аудиопроцессор, благодаря которому она слышит окружающий мир. Но малейшие поломки - и снова полная тишина, - говорит Ольга, мама Вероники. - Когда-то у нее уже ломался процессор, и на пару дней она осталась глухой. Дочка переживала страшно, плакала... Вероника и сейчас иногда жалеет себя. Переживаю и я, особенно когда она выходит на сцену. Думаю: «Только бы не сели батарейки в ее устройстве!» Сталкивается дочка и с другими трудностями. В классе она сидит в определенном месте, чтобы слышать учителя. Если же Вероника закроет глаза, то она не может определить, откуда идет звук. Это опасно в темное время суток. Так, в прошлом году у Вероники была вторая смена, и я напоминала ей смотреть по сторонам, переходя дорогу. К сожалению, отводить ее в школу мы с мужем не можем, так как работаем.

Сейчас имплант Вероники работает, но в нем есть неполадки, и со временем он может выйти из строя. Тогда будет нужна повторная операция.

- Если такое произойдет, то Вероника не будет слышать пару месяцев. Для нее это станет кошмаром, - признается Ольга. - Мы с мужем решили, что лучше всего, если дочке установят имплант и на второе ухо. Сама операция бесплатная. Но так как в нашей стране имплант бесплатно устанавливают только на одно ухо, то в этот раз мы сами должны приобрести систему кохлеарной имплантации. Ее ориентировочная стоимость - 57 тысяч 200 рублей, из которой нам осталось собрать около 53 тысяч 595 рублей. Для нашей семьи это непосильная сумма. И мы вынуждены обратиться к неравнодушным людям. Пожалуйста, помогите нам!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 600286255; МФО: AKBBBY21633:

Белорусские рубли: транзитный счет BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счет BY39AKBB31340000105046620615 в центре банковских услуг 615 / Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счет BY24AKBB31340000105056620615 в центре банковских услуг 615 / Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счет BY09AKBB31340000105066620615 в центре банковских услуг 615 / Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счет BY91AKBB31340000105076620615 в центре банковских услуг 615 / Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: сбор денежных средств для зачисления на благотворительный счет на имя Стречко Ольги Викторовны на покупку кохлеарного импланта на левое ухо для дочери Стречко Вероники Олеговны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 4255 2001 7353 3118. Срок действия: до 07/19

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 274-05-20. Номер оформлен на Стречко Ольгу Викторовну.

Контакты: Ольга, мама: (044) 561-36-05

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».