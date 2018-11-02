«Из-за плохого зрения сын не может завязать шнурки»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-02T15:55:23+03:00

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В семье Шелепневых Богдан первый и долгожданный ребенок. Но его появление на свет было непростым.

- Сын родился раньше положенного срока весом всего 1650 граммов, и первые недели жизни он провел в больничных стенах, - рассказывает Елена, мама мальчика. - Когда же Богдану было четыре месяца, мы заметили, что он перестал фокусировать взгляд. Обратились к врачам, и в минской больнице нам поставили неутешительный диагноз - подвывих обоих хрусталиков, начальное помутнение, сходящееся косоглазие и нистагм - непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. В 6 месяцев сыну провели две операции - удалили хрусталики и скорректировали косоглазие. С 8 месяцев он стал носить очки. До пяти лет сын не видел, что у него под ногами, и часто спотыкался. К сожалению, и сейчас острота зрения у Богдана очень низкая. Он кушает, одевается, но сам себе завязать шнурки не может. С ним постоянно кто-то находится рядом.

Богдан посещает в детском саду специализированную группу, где получает аппаратное лечение и его осматривает офтальмолог.

- Сын немного читает по слогам, считает. Но буквы и цифры мы распечатываем в укрупненном виде. В следующем году мы хотим пойти в школу, но к этому времени Богдану нужно улучшить зрение. Мы много консультировались с врачами, но, к сожалению, белорусские и российские специалисты не готовы предложить нам радикального лечения. Помочь нам вызвались в израильском медицинском центре, там Богдана прооперируют - и у него появится боковое зрение.

Елена прислала «Комсомолке» на электронную почту счет, который им выставил медцентр, - 20 тысяч 430 долларов.

- В эту сумму входит консультация врачей, анализы, операция - имплантация внутриглазных линз и коррекция нистагма. Плюс дополнительные расходы: перевод документов, трансфер, жилье. В больнице мы будем находиться 10 дней, - говорит Елена. - Из нужной суммы уже собрано около 4 тысяч 700 долларов. Надеемся, что на этом сбор не остановится. У нас обычная семья. Я сейчас в декретном - младшему сыну годик. Муж работает монтером пути на Белорусской железной дороге. Будем благодарны каждому за помощь!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №216 Беларусбанка - г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП: 300230580; МФО: AKBBBY21216:

Белорусские рубли: транзитный счет BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счет BY54AKBB31340000118242320216 в филиале 216 / Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY09AKBB31340000118272320216 в филиале 216 / Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Шелепневой Елены Сергеевны на лечение сына Шелепнева Богдана.

Можно пополнить баланс номера МТС: (029) 823-53-93. Номер оформлен на Елену Сергеевну Шелепневу.

Почтовый перевод на имя Шелепнева Елена Сергеевна. Адрес: Витебская обл., г. Полоцк, ул. П. Машерова, д. 7, кв. 52, индекс 211415.

Контакты: Елена, мама: (029) 592-21-12

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».