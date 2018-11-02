«Лешу ждут в клинике на обследовании»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-02T16:53:46+03:00

Леша тяжелый ребенок - он не говорит и не ходит. Фото: личный архив

Изменить размер текста: A A

У Леши поражение центральной нервной системы, эпилепсия. С первых дней жизни его мучили судороги, которые не давали ему развиваться. Последний раз о нем мы писали в марте этого года (см. сайт kp.by). Мальчику собирали деньги на поездку в клинику в Барселоне, и этим летом он туда поехал.

- Испанские специалисты назначили Леше первый курс гормонотерапии, которую он уже прошел. Лечение помогло: сын стал веселее, судорог стало меньше, - рассказывает Светлана, мама Леши. - Но, к сожалению, недавнее лечение неблагоприятно подействовало на надпочечники. Лечащий доктор предложил нам попробовать один импортный препарат.

Сейчас мама Леши открыла сбор на контрольное обследование сына в испанской клинике «Текнон» в мае следующего года.

- Мне выставили счет на сумму 8778 евро, из которой осталось собрать 5360 евро, - говорит Светлана. - Я снова обращаюсь к читателям «Комсомолки» с просьбой помочь закрыть сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты филиала №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Витебск, ул. Ленина, 10Б. УНП: 300229956; МФО: AKBBBY21200.

Белорусские рубли: транзитный счет BY64AKBB38193821030022000000 на благотворительный счет BY55AKBB31340000071372020108 в отделении 200/108, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счет BY48AKBB31340000071312020108 в отделении 200/108, бессрочный

Евро: транзитный счет BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счет BY10AKBB31340000071402020108 в отделении 200/108, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счет BY03AKBB31340000071342020108 в отделении 200/108, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета Семешко Светланы Геннадьевны для лечения и реабилитации сына Семешко Алексея Александровича, 22.11.2013 г. р.

Можно перечислить деньги на банковские карты. Номер карты Беларусбанка: 9112 0001 6149 0418. Срок действия: до 02/21. Карта оформлена на имя Светлана Семешко.

Номер карты МТБанк: 5351 0410 3290 8087. Срок действия: до 12/20. Карта оформлена на имя Светлана Семешко.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 533 97 36. Номер оформлен на Светлану Геннадьевну Семешко.

Электронные кошельки:

Яндекс деньги №410012360798986

WebMoney- номера кошельков:

WMB - BYR: B670026772801

WMZ - USD: Z357092387256

Контакты: Светлана, мама Леши: (033) 697-24-63

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».